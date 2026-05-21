Saiba o valor de mercado dos jogadores da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, na última segunda-feira (18), a lista dos 26 jogadores cuja missão é buscar a sexta estrela para a Seleção Brasileira nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir do próximo mês. Hora, então, de destrinchar a parte financeira do grupo dos futebolistas e saber, portanto, quanto valem os escolhidos pelo treinador italiano.
Antes de tudo, a equipe de Ancelotti vale 908,7 milhões de euros (R$ 5,2 bilhões), de acordo com o site "Transfermarkt", especializado em finanças da bola e transferências. O Brasil é, por exemplo, 16 vezes mais caro do que o Haiti, adversário na primeira fase da Copa do Mundo e uma das seleções que já divulgaram a lista.
O Brasil, no entanto, está abaixo da França entre as equipes que já divulgaram os seus nomes. O atual vice-campeão mundial está avaliado, aliás, em 1,47 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões).
A Seleção está no Grupo C da Copa do Mundo e enfrenta, então, o Marrocos (13/6) em New Jersey, o Haiti (19/6) na Filadélfia, e a Escócia (24/6) em Miami. Antes, entretanto, a equipe tem dois amistosos pela frente: contra o Panamá, dia 31/5, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6/6, em Cleveland. Em 27/5, o grupo começa, enfim, a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis.
O preço de mercado dos jogadores da Seleção
1) Vini Júnior (Atacante, Real Madrid) – 150 milhões de euros (R$ 874,1 milhões)
2) Raphinha (Atacante, Barcelona) – 80 milhões de euros (R$ 466 milhões)
3) Guimarães (Volante, Newcastle) – 75 milhões de euros (R$ 436,8 milhões)
4) Cunha (Atacante, Manchester United) – 70 milhões de euros (R$ 407,7 milhões)
5) Magalhães (Zagueiro, Arsenal) – 70 milhões de euros (R$ 407,7 milhões)
6) Igor Thiago (Centroavante, Brentford) – 50 milhões de euros (R$ 291,2 milhões)
7) Martinelli (Atacante, Arsenal) – 45 milhões de euros (R$ 262 milhões)
8) Rayan (Atacante, Bournemouth) – 40 milhões de euros (R$ 232,9 milhões)
9) Wesley (Lateral-direito, Roma) – 40 milhões de euros (R$ 232,9 milhões)
10) Endrick (Atacante, Lyon) – 35 milhões de euros (R$ 175,6 milhões)
11) Paquetá (Meia, Flamengo) – 35 milhões de euros (175,6 milhões)
12) Bremer (Zagueiro, Juventus) – 35 milhões de euros (175,6 milhões)
13) Marquinhos (Zagueiro, PSG) – 30 milhões de euros (R$ 150,5 milhões)
14) Danilo (Volante, Botafogo) – 24 milhões de euros (R$ 120,4 milhões)
15) Luiz Henrique (Atacante, Zenit) – 24 milhões de euros (R$ 120,4 milhões)
16) Ibañez (Zagueiro, Al Ahli) – 17 milhões de euros (R$ 85,3 milhões)
17) Alisson (Goleiro, Liverpool) – 17 milhões de euros (R$ 85,3 milhões)
18) Fabinho (Volante, Al Attihad) – 17 milhões de euros (R$ 85,3 milhões)
19) Ederson (Goleiro, Fenerbahçe) – 13 milhões de euros (R$ 65,7 milhões)
20) Léo Pereira (Zagueiro, Flamengo) – 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)
21) Neymar (Atacante, Santos) – 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)
22) Douglas (Lateral-esquerdo, Zenit) – 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)
23) Casemiro (Volante, Manchester United) – 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)
24) Danilo (Zagueiro/lateral-direito, Flamengo) = 2,5 milhões de euros (R$ 14,5 milhões)
25) Alex Sandro (Lateral-esquerdo, Flamengo) – 1,5 milhão de euros (R$ 8,7 milhões)
26) Weverton (Goleiro, Grêmio) – 700 mil euros (R$ 4 milhões)
