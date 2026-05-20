LBF: Cerrado domina o Sport e vence com autoridade longe do DF

O Cerrado se recuperou da derrota para o Sesi Araraquara no Ginásio do Sesc Ceilândia. Nesta quarta-feira (20/5), o representante do Distrito Federal na Liga de Basquete Feminino (LBF) dominou o Sport em Pernambuco e venceu com autoridade, por 93 x 63.
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Foi uma atuação segura do início ao fim. No primeiro quarto, o time do DF abriu 24 x 9. Nos períodos seguintes, as pernambucanas equilibraram a partida, mas longe de ameaçar a vitória que se desenhava para as brasilienses.
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Ala-pivô do Brasília, Vanessa Gonçalves, a Sassá, foi a melhor em quadra, com 17 pontos, 11 rebotes e uma assistência na conta.
Quarto colocado da LBF, com oito vitórias em 14 jogos, o Cerrado volta à quadra em 28 de maio, às 19h30, quando recebe o Campinas no Sesc Ceilândia. A equipe paulista ocupa a terceira colocação, com 12 triunfos no mesmo recorte de partidas.
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