Flamengo critica CBF após manutenção de jogo do Brasileiro

O Flamengo divulgou uma nota oficial neste sábado (23) criticando duramente a decisão da CBF de manter a partida contra o Coritiba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem adiamento. O confronto está marcado para o dia 30 de maio, no Maracanã, e o clube carioca entende que a manutenção da data prejudica diretamente o elenco por causa da sequência de jogos decisivos na temporada. Além disso, a diretoria rubro-negra afirmou enxergar conflito de interesses na condução do caso e declarou que o erro está muito claro.

Internamente, o Flamengo argumenta que houve tratamento desigual em comparação a outros clubes que tiveram partidas remarcadas recentemente por questões logísticas e de calendário. Dessa forma, dirigentes entendem que a equipe entrará em campo em condição física inferior. A sequência sequência intensa envolve Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O clube, inclusive, solicitou oficialmente à CBF que a partida fosse transferida para o segundo semestre. A ideia seria usar datas livres no calendário após eliminações das equipes na Copa do Brasil.

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Na nota divulgada, o Flamengo também questionou os critérios adotados pela entidade e reforçou que a decisão compromete o equilíbrio esportivo da competição. Além disso, a diretoria considera que o episódio expõe novamente problemas estruturais do calendário nacional, tema frequentemente debatido entre os principais clubes do país.

Apesar da insatisfação, o Flamengo confirmou que disputará normalmente a partida diante do Coritiba. Ainda assim, a tendência é de que a comissão técnica faça controle de minutagem e preserve alguns jogadores para minimizar o desgaste físico na reta decisiva antes da paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026.