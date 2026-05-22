Série D: Capital visita Goiatuba valendo liderança e classificação

O Capital terá mais um desafio pela Série D. A equipe enfrenta o Goiatuba fora de casa neste sábado, às 18h30, em uma partida que vale a liderança do Grupo A4. Esse será o segundo confronto entre as equipes na temporada. No primeiro turno, os goianos venceram por 1 x 0 no Estádio JK, no Paranoá. Porém, a Coruja se recuperou após início conturbado na temporada e precisa do empate para garantir a vaga para os mata-matas de forma definitiva.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Líder do grupo, o Capital tem 16 pontos e apresenta apenas uma derrota no torneio. A equipe está praticamente classificada, mas busca se manter no topo até o fim da primeira fase.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O início de temporada da Coruja não foi animador. A eliminação precoce no Candangão e na Copa Centro-Oeste não animavam o torcedor. O técnico Luizinho parece ter encaixado o time nos trilhos e a equipe está invicta há cinco partidas.
O desafio diante do forte Goiatuba, pedra na chuteira da equipe candanga no primeiro turno, mexe com as expectativas do torcedor tricolor para o restante da competição. A vitória, além de garantir a classificação, deixaria o Capital muito próximo de ter a melhor campanha do grupo.
Mesmo com a boa campanha, o lateral Mika ressalta a importância de a equipe manter a seriedade nos últimos jogos da primeira fase e garantir a liderança: "Muito feliz pelo nosso momento. Mas, ainda temos três jogos para disputar, e sabemos da importância de seguirmos somando pontos. Temos agora um confronto direto contra o Goiatuba, e estamos trabalhando bastante para conquistar os três pontos fora de casa", pontuou o jogador.
O Goiatuba viveu trama semelhante com a do Capital. O Azulão começou a temporada de forma irregular no campeonato estadual, porém encontrou o bom futebol na Série D. A equipe liderou o grupo por algum tempo, mas a única derrota da equipe na última rodada diante o Mixto-MT cedeu o lugar ao tricolor candango. Os goianos têm 14 pontos, aparecem no segundo lugar e dependem apenas de si para garantir a vaga nos mata-matas e a liderança do grupo na primeira fase.
Ficha técnica
Goiatuba-GO x Capital-DF
Brasileirão Série D - Oitava rodada
Goiatuba
Omar, Renan Silva, Euller Viana, Renato Vischi, Frank, Daniel de Pauli, Matheus Obina, Tsumita, Thalles, Júlio Vitor e Bruno Nunes
Técnico: Glauber Ramos
Capital
Luan, Genilson, Richardson, Lucas, Zé Mateus, Renan, Ingro, Rodriguinho, Mira, Matheusinho e Yann Rolin
Técnico: Luizinho
Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo (RR)
Horário: 18h30
Local: Estádio Divino Garcia Rosa, Goiatuba (GO)
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo
Saiba Mais