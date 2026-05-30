João Fonseca jogará contra Casper Ruud em Roland Garros; veja horários

Esta será a segunda vez de Fonseca na quadra central do torneio francês - (crédito: JULIEN DE ROSA / AFP)

O brasileiro enfrentará o norueguês Casper Ruud já neste domingo (31/5) em Roland Garros pelas oitavas de final do Grand Slam francês. O duelo será o último da quadra Philippe Chatrier, principal do complexo em Paris. A partida esta programada para começar a partir das 15h15 (de Brasília).

Esta será a segunda vez de Fonseca na quadra central do torneio francês. A primeira aconteceu justamente na rodada anterior, quando o brasileiro venceu Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final.

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O confronto deste domingo também marcará o primeiro encontro entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional. O norueguês ocupa atualmente a 16ª posição do ranking da ATP.

*Com informações da Agência Estado