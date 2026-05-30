Série D: Capital enfrenta Operário de Várzea Grande para se manter no topo

O Capital enfrenta o Operário Várzea Grande, neste sábado (30/5), às 17h, pela nona rodada da Série D do Brasileirão. O confronto será no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. A coruja, já classificada para próxima fase, é a líder do Grupo 4 com 17 pontos.
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“O mais importante agora é se dedicar aos mínimos detalhes. Fica até um pouco mais fácil nessa sequência positiva motivar o grupo em relação aos objetivos que a gente traçou. Trabalhamos muito para podermos colocar o clube nessa posição. Devemos enaltecer o comprometimento do grupo no dia a dia. Criamos um ambiente muito legal, mas nunca esquecendo do objetivo final", afirmou o técnico Luizinho Vieira.
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O Capital vem de um empate por 1 x 1, fora de casa, contra o Goiatuba. Com o resultado, a Coruja entra nesta rodada com dois pontos à frente do próprio concorrente, atual vice-líder. A campanha do tricolor na competição é de cinco vitórias, dois empates e uma derrota.
A situação do Operário de Várzea Grande é oposta à do Capital. Com apenas uma vitória, dois empates e cinco derrotas, o time amarga a lanterna do Grupo 4 com cinco pontos. Na última partida, a equipe empatou em 1 x 1 contra o Mixto. Para sonhar com a classificação, os mandantes têm que vencer as duas próximas partidas e contar com resultados negativos tanto de Mixto e União Rondonópolis.
Ficha técnica
Operário Várzea Grande x Capital-DF
Brasileirão Série D - Oitava rodada
Capital
Luan, Genilson, Richardson, Lucas, Zé Mateus, Renan, Ingro, Rodriguinho, Mira, Matheusinho e Yann Rolim;
Técnico: Luizinho Vieira.
Operário Várzea Grande
Álvaro, Jefferson, Alex Santos, Roque JR, Kaio César , Gerson, Léo Gonçalves, Matheus Castanha, Lucas Lotto, Lyncon e Wagner
Técnico: Tiago Costa.
Árbitro: Adeli Mara Monteiro(SP) ;
Horário: 17h;
Estádio: Dito Souza, em Várzea Grande
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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