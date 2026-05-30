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Série D: Capital enfrenta Operário de Várzea Grande para se manter no topo

Líder do Grupo 4, o time do Distrito Federal tenta incrementar a passagem para a fase de mata-mata da quarta divisão em primeiro lugar com uma rodada de antecipação

O Capital espera seguir comemorando gols e vitórias para ostentar o primeiro lugar ao término da primeira fase - (crédito: Ueslei Costa - Capital SAF)
O Capital espera seguir comemorando gols e vitórias para ostentar o primeiro lugar ao término da primeira fase - (crédito: Ueslei Costa - Capital SAF)

O Capital enfrenta o Operário Várzea Grande, neste sábado (30/5), às 17h, pela nona rodada da Série D do Brasileirão. O confronto será no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. A coruja, já classificada para próxima fase, é a líder do Grupo 4 com 17 pontos.

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“O mais importante agora é se dedicar aos mínimos detalhes. Fica até um pouco mais fácil nessa sequência positiva motivar o grupo em relação aos objetivos que a gente traçou. Trabalhamos muito para podermos colocar o clube nessa posição. Devemos enaltecer o comprometimento do grupo no dia a dia. Criamos um ambiente muito legal, mas nunca esquecendo do objetivo final", afirmou o técnico Luizinho Vieira.

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O Capital vem de um empate por 1 x 1, fora de casa, contra o Goiatuba. Com o resultado, a Coruja entra nesta rodada com dois pontos à frente do próprio concorrente, atual vice-líder. A campanha do tricolor na competição é de cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

A situação do Operário de Várzea Grande é oposta à do Capital. Com apenas uma vitória, dois empates e cinco derrotas, o time amarga a lanterna do Grupo 4 com cinco pontos. Na última partida, a equipe empatou em 1 x 1 contra o Mixto. Para sonhar com a classificação, os mandantes têm que vencer as duas próximas partidas e contar com resultados negativos tanto de Mixto e União Rondonópolis.


Ficha técnica

Operário Várzea Grande x Capital-DF

Brasileirão Série D - Oitava rodada


Capital

Luan, Genilson, Richardson, Lucas, Zé Mateus, Renan, Ingro, Rodriguinho, Mira, Matheusinho e Yann Rolim;


Técnico: Luizinho Vieira.


Operário Várzea Grande

Álvaro, Jefferson, Alex Santos, Roque JR, Kaio César , Gerson, Léo Gonçalves, Matheus Castanha, Lucas Lotto, Lyncon e Wagner

Técnico: Tiago Costa.


Árbitro: Adeli Mara Monteiro(SP) ;

Horário: 17h;

Estádio: Dito Souza, em Várzea Grande

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 30/05/2026 10:39 / atualizado em 30/05/2026 10:50
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