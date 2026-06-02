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Emissora dos EUA lista os 25 jogadores mais valiosos da Copa

Atacante Raphinha supera Vinicius Junior na lista de atletas imperdíveis, enquanto o francês Kylian Mbappé lidera a seleção de astros

Raphinha e Vini Jr são os únicos brasileiros da lista - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Raphinha e Vini Jr são os únicos brasileiros da lista - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O site oficial da NBC, influente emissora de televisão dos Estados Unidos (EUA), surpreendeu os torcedores ao publicar um ranking exclusivo nesta segunda-feira (1º). A empresa de comunicação listou os 25 jogadores que ela considera os atletas mais imperdíveis e qualificados para o público acompanhar de perto ao longo da Copa do Mundo de 2026. Contudo, o resultado final gerou forte debate nas redes sociais, visto que a listagem norte-americana incluiu apenas dois profissionais da Seleção Brasileira entre os escolhidos.

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O atacante Raphinha garantiu a melhor colocação entre os representantes do Brasil, conquistando uma honrosa 7ª posição no grupo de elite. Por outro lado, o astro Vinicius Junior apareceu bem mais abaixo na tabela dos jornalistas estrangeiros, ocupando o 19º lugar. Portanto, a avaliação da TV americana mostra que o desempenho recente dos brasileiros no cenário internacional dividiu as opiniões dos especialistas de Nova York.

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Mbappé lidera o pódio europeu e astros veteranos perdem espaço

De acordo com o levantamento técnico divulgado pela NBC, o atacante francês Kylian Mbappé ostenta o status de principal jogador do torneio mundial. A nova joia do futebol espanhol, Lamine Yamal, garantiu o 2º lugar após brilhar nas competições europeias, enquanto o também francês Ousmane Dembélé fecha o pódio dos três melhores. Além disso, a presença de veteranos consagrados como Lionel Messi, na 4ª colocação, e Cristiano Ronaldo, na 16ª posição, comprova que a história desses atletas ainda carrega enorme peso comercial nos Estados Unidos.

A análise da emissora dos EUA trouxe ainda uma curiosidade tática bastante comentada a respeito do elenco de Portugal. Afinal, Cristiano Ronaldo deixou de ser considerado o atleta mais indispensável de sua própria seleção nacional de acordo com os critérios aplicados. Os jornalistas americanos apontaram o meio-campista Bruno Fernandes, posicionado em 6º lugar na classificação geral, como um elemento muito mais decisivo para os torcedores assistirem nos gramados do que o atual atacante do Al Nassr.

Estrutura completa dos atletas eleitos pela imprensa dos EUA

Abaixo, você confere a lista detalhada e organizada com todos os nomes que a imprensa norte-americana selecionou para a cobertura do torneio. A tabela destaca a soberania de equipes europeias como França e Portugal, que conseguiram emplacar diversos atletas entre os vinte e cinco primeiros colocados da classificação.

Posição Jogador Seleção
Kylian Mbappé França
Lamine Yamal Espanha
Ousmane Dembélé França
Lionel Messi Argentina
Harry Kane Inglaterra
Bruno Fernandes Portugal
Raphinha Brasil
Erling Haaland Noruega
Michael Olise França
10º Désiré Doué França
11º Rodri Espanha
12º Pedri Espanha
13º Hakimi Marrocos
14º Vitinha Portugal
15º Fede Valverde Uruguai
16º Cristiano Ronaldo Portugal
17º João Neves Portugal
18º Kevin de Bruyne Bélgica
19º Vini Jr Brasil
20º Julián Alvarez Argentina
21º Saliba França
22º Courtois Bélgica
23º Declan Rice Inglaterra
24º Jamal Musiala Alemanha
25º Lautaro Martínez Argentina

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/06/2026 08:11 / atualizado em 02/06/2026 08:11
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