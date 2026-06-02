Emissora dos EUA lista os 25 jogadores mais valiosos da Copa

O site oficial da NBC, influente emissora de televisão dos Estados Unidos (EUA), surpreendeu os torcedores ao publicar um ranking exclusivo nesta segunda-feira (1º). A empresa de comunicação listou os 25 jogadores que ela considera os atletas mais imperdíveis e qualificados para o público acompanhar de perto ao longo da Copa do Mundo de 2026. Contudo, o resultado final gerou forte debate nas redes sociais, visto que a listagem norte-americana incluiu apenas dois profissionais da Seleção Brasileira entre os escolhidos.

O atacante Raphinha garantiu a melhor colocação entre os representantes do Brasil, conquistando uma honrosa 7ª posição no grupo de elite. Por outro lado, o astro Vinicius Junior apareceu bem mais abaixo na tabela dos jornalistas estrangeiros, ocupando o 19º lugar. Portanto, a avaliação da TV americana mostra que o desempenho recente dos brasileiros no cenário internacional dividiu as opiniões dos especialistas de Nova York.

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Mbappé lidera o pódio europeu e astros veteranos perdem espaço

De acordo com o levantamento técnico divulgado pela NBC, o atacante francês Kylian Mbappé ostenta o status de principal jogador do torneio mundial. A nova joia do futebol espanhol, Lamine Yamal, garantiu o 2º lugar após brilhar nas competições europeias, enquanto o também francês Ousmane Dembélé fecha o pódio dos três melhores. Além disso, a presença de veteranos consagrados como Lionel Messi, na 4ª colocação, e Cristiano Ronaldo, na 16ª posição, comprova que a história desses atletas ainda carrega enorme peso comercial nos Estados Unidos.

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A análise da emissora dos EUA trouxe ainda uma curiosidade tática bastante comentada a respeito do elenco de Portugal. Afinal, Cristiano Ronaldo deixou de ser considerado o atleta mais indispensável de sua própria seleção nacional de acordo com os critérios aplicados. Os jornalistas americanos apontaram o meio-campista Bruno Fernandes, posicionado em 6º lugar na classificação geral, como um elemento muito mais decisivo para os torcedores assistirem nos gramados do que o atual atacante do Al Nassr.

Estrutura completa dos atletas eleitos pela imprensa dos EUA

Abaixo, você confere a lista detalhada e organizada com todos os nomes que a imprensa norte-americana selecionou para a cobertura do torneio. A tabela destaca a soberania de equipes europeias como França e Portugal, que conseguiram emplacar diversos atletas entre os vinte e cinco primeiros colocados da classificação.