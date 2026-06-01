Seleção chega ao Galeão para viajar aos EUA rumo à Copa

A Seleção Brasileira iniciou sua jornada rumo à Copa do Mundo na noite desta segunda-feira (1º). Após uma despedida calorosa na sede da CBF, o grupo chegou ao Aeroporto do Galeão, de onde partirá para os Estados Unidos às 22h. No local, também há torcedores que ainda buscam um último adeus aos jogadores.

A viagem será feita em um Boeing 767-300ER da empresa sul-africana Aeronexus aeronave de luxo avaliada em R$ 1,19 bilhão, famosa por ter transportado a banda Rolling Stones. O avião, configurado com 96 assentos de primeira classe, recebeu uma adesivagem exclusiva da Azul Linhas Aéreas.

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Antes do embarque, atletas e comissão técnica, liderados por Carlo Ancelotti, participaram de uma cerimônia na sede da entidade. O evento, afinal, incluiu uma visita ao museu, um discurso motivacional do presidente Samir Xaud e um jantar de confraternização.

Sob luzes verde-neon e aplausos dos funcionários, a delegação, portanto, acessou o prédio por uma entrada reservada antes de seguir para o aeroporto.

Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Gabriel Martinelli (Arsenal) não estavam com o grupo na sede da CBF. Os três, afinal, foram a campo na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado (30), na Hungria. Eles se apresentam nos Estados Unidos.