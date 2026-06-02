Leila Pereira afirma que não venderá principais jogadores do Palmeiras na janela

Leila Pereira tranquilizou os seus torcedores sobre a possibilidade da saída de seus principais jogadores. Ela deixou claro que não negociará nenhum dos protagonistas do elenco, pois precisa manter um grupo forte para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, torneio nos quais o Alviverde segue na briga pelo título.

"Nenhum dos jogadores que atuam com frequência vai sair", declarou a mandatária", ao "ge".

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O jogador do elenco que mais atrai atenção do mercado estrangeiro é o atacante Flaco López, que vive grande fase. Ele está com a seleção da Argentina nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Além dele, Allan e Giay também despertam o interesse da Europa.

Para a presidente, o Palmeiras não tem intenção nem de conversar com possíveis interessados nos titulares e segue alinhada com o pensamento do técnico Abel Ferreira. Aliás, ela revelou que o seu desejo é manter os jogadores e recuperar os lesionados para a sequência da temporada.

Vale destacar que o Palmeiras já anunciou a contratação de Alexander Barboza e sonha com o retorno de Danilo. Entretanto, ainda não há negociação com o Botafogo pelo meio-campista, que viajou com a Seleção Brasileira aos Estados Unidos para o Mundial.