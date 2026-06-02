João Fonseca deixa Roland Garros com prêmio milionário

Se tivesse vencido as finais, João Fonseca voltaria de Paris com prêmio de R$ 16 milhões - (crédito: JULIEN DE ROSA / AFP)

João Fonseca, mesmo eliminado nesta terça-feira (2/6), fez história em Roland Garros. O tenista de 19 anos chegou até as quartas de final, alcançando uma marca que só havia sido alcançada por um brasileiro na modalidade masculina em 2004, e se despediu da competição com um prêmio milionário.

Em Roland Garros, disputada em Paris, o prêmio da primeira rodada equivale a R$ 513 mil, passando para R$ 767 mil na segunda, R$ 1,1 milhão na terceira e R$ 1,68 milhão nas oitavas.

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Assim, João Fonseca deixou a competição com um total de R$ 2,7 milhões, ou 470 mil euros. Caso tivesse se classificado para as semifinais, ele teria recebido cerca de R$ 4,3 milhões. Já o campeão de Roland Garros, sairá com o prêmio de aproximadamente R$ 16 milhões.

Durante a campanha história, João ultrapassou grandes nomes do tênis como Novak Djokovic e Casper Ruud. A última vez que um brasileiro tinha chegado tão longe na competição foi com Guga, em 2004. Na categoria feminina, Bia Haddad chegou às semifinais em 2023.