Jogadores da Noruega posam como vikings em ensaio da Copa do Mundo

O atacante norueguês Erling Haaland, vestido à caráter, durante o ensaio - (crédito: Reprodução / Instagram / @erling)

A Seleção Norueguesa divulgou, na quinta-feira (4/6), um ensaio fotográfico especial para a participação da equipe na Copa do Mundo de 2026. Em um cenário típico do país, todos os 26 jogadores da delegação se vestiram de vikings e posaram com penteados e armas típicas da época antes de embarcarem para a América do Norte.

As imagens do making of já haviam viralizado. A foto em si, no entanto, ainda não havia sido publicada. Nas próprias redes sociais, o craque da equipe e atacante também do Manchester City, Erling Haaland, havia publicado uma foto a caráter. Na legenda, escreveu: "sangue de viking".

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Outros nomes importantes do plantel também puderam ser vistos no registro. Exemplos são o meio-campista do Arsenal, Martin Odegaard, e o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth.

Parte do Grupo I, a Noruega terá França, Senegal e Iraque como adversários. A estreia será contra o time médio-oriental, na terça-feira (16/6), às 19h.

Veja a foto do ensaio: