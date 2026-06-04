Quem são as mulheres dos jogadores da Seleção da Copa? Conheça esposas

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 movimenta torcedores dentro e fora dos estádios, mas os holofotes também acabam voltados para quem acompanha os atletas longe dos gramados. Entre mudanças internacionais, rotina familiar intensa e carreiras próprias, esposas e companheiras dos jogadores têm histórias que despertam curiosidade do público.
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Muitas delas acumulam profissões em áreas como medicina, moda, nutrição e empreendedorismo, enquanto outras se tornaram influenciadoras digitais e compartilham parte do cotidiano nas redes sociais. Há ainda quem prefira uma vida discreta, mantendo distância dos holofotes mesmo ao lado de grandes nomes do futebol.
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Confira quem são as mulheres dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026:
Esposas dos goleiros
Natália Loewe Becker (Alisson Becker)
Médica pediatra e formada pela Universidade Católica de Pelotas, Natália é casada com o goleiro Alisson desde 2015. O casal se conheceu quando ele ainda defendia o Internacional e hoje são pais de três filhos.
Lais Moraes (Ederson)
Influenciadora digital, Lais costuma dividir momentos da vida familiar e viagens nas redes sociais. Casada com o goleiro Ederson desde 2014, ela e o jogador têm três filhos.
Jaqueline Maoski (Weverton)
Empresária e influenciadora, Jaqueline também possui MBA em Gestão de Pessoas. Casada com Weverton desde 2017, compartilha parte da rotina familiar ao lado do goleiro.
Esposas dos zagueiros e laterais
Natália Regina (Alex Sandro)
Esposa de Alex Sandro, lateral do Flamengo, Natália mantém uma vida discreta ao lado do jogador desde 2010. O casal raramente aparece publicamente e tem uma filha, Alexia.
Déborah Claudino (Bremer)
Casada com o zagueiro Bremer, da Juventus, Déborah vive na Itália e prefere manter a vida pessoal longe da exposição. Os dois oficializaram a união em 2018 e são pais de Ágatha.
Cristiane Santos (Douglas Santos)
Discreta nas redes sociais, Cristiane é esposa de Douglas Santos, lateral e capitão do Zenit. O relacionamento já ultrapassa uma década, e eles são pais de Laura e Liz.
Gabrielle Figueiredo (Gabriel Magalhães)
Modelo e influenciadora digital, Gabrielle é casada com Gabriel Magalhães, conhecido como Big Gabi, do Arsenal. O casal tem uma filha, Maya, e ganhou visibilidade internacional após participação no documentário Married to the Game.
Bruna Ibáñez (Roger Ibáñez)
Influenciadora e empresária, Bruna acompanha a carreira do zagueiro Roger Ibáñez, do Al-Ahli. Mãe de Antonella e Ravi, ela costuma compartilhar conteúdos sobre maternidade, viagens e rotina no Oriente Médio.
Carol Cabrino (Marquinhos)
Esposa do zagueiro Marquinhos, Carol é influenciadora digital e acompanha a carreira do jogador desde os primeiros anos na Europa. Os dois oficializaram a união em 2016 e têm quatro filhos.
Amanda Martins (Wesley França)
Empreendedora e criadora de conteúdo, Amanda é esposa de Wesley França, lateral da Roma. Os dois são pais de Alice e compartilham momentos da vida familiar nas redes sociais.
Esposas dos meio-campistas e atacantes
Ana Lídia Martins (Bruno Guimarães)
Nutricionista formada pela Universidade Federal do Paraná, Ana Lídia é casada com Bruno Guimarães e acompanha a trajetória do volante no futebol inglês.
Anna Mariana Casemiro (Casemiro)
Administradora de empresas e influenciadora digital, Anna Mariana vive na Inglaterra ao lado do volante Casemiro e costuma compartilhar momentos da rotina familiar.
Rebeca Tavares (Fabinho)
Ex-jogadora do time feminino do Monaco, Rebeca é casada com Fabinho, atualmente no Al-Ittihad. O casal tem dois filhos, Israel e Alicia.
Maria Eduarda Fournier (Lucas Paquetá)
Conhecida como Duda Fournier, ela é nutricionista e conheceu Lucas Paquetá ainda nos tempos de Flamengo. O casal construiu a família pouco depois do início do relacionamento.
Gabriely Miranda (Endrick)
Modelo e influenciadora, Gabriely viveu ao lado do atacante uma rápida ascensão do relacionamento, que culminou no casamento civil e em uma cerimônia religiosa na Espanha.
Isabella Rousso (Gabriel Martinelli)
Médica nascida no Rio de Janeiro, Isabella é noiva de Gabriel Martinelli, do Arsenal. Desde 2021, acompanha a carreira do jogador na Inglaterra.
Letícia Carvalho (Igor Thiago)
Influenciadora digital, Letícia é casada com Igor Thiago, atacante do Brentford. O casal vive em Londres e mantém a vida dos filhos de forma reservada.
Tammy Parisotto (Luiz Henrique)
Modelo, empresária e influenciadora, Tammy oficializou a união com Luiz Henrique, atacante do Zenit, em 2025. Nas redes, o casal compartilha registros da rotina familiar.
Gabriela Nogueira da Cunha (Matheus Cunha)
Advogada, Gabriela é esposa de Matheus Cunha, atacante do Manchester United. Os dois se casaram em 2024 e são pais de Levi e Liz.
Bruna Biancardi (Neymar Jr.)
Formada em Negócios de Moda, Bruna atua no universo digital e empresarial. O relacionamento com Neymar passou por idas e vindas até a oficialização da união.
Natalia Rodrigues Belloli, a Taia (Raphinha)
Modelo e influenciadora, Taia está ao lado do atacante há mais de uma década. O casal se conheceu ainda jovem, em Porto Alegre, e mantém uma rotina familiar próxima.
Eduarda Santos (Rayan)
A influenciadora acompanha a carreira do atacante desde os tempos de categorias de base. O casal oficializou a união recentemente, pouco antes da mudança para a Inglaterra.
E os jogadores solteiros?
Apesar da lista extensa de atletas acompanhados por esposas e companheiras, alguns nomes da Seleção seguem solteiros, se separaram recentemente ou mantêm a vida amorosa longe dos holofotes.
Danilo Santos, volante do Botafogo, não divulga detalhes sobre sua vida pessoal.
Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, ficou solteiro após o fim do namoro com Virginia Fonseca.
Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, está solteiro desde janeiro de 2026, após término com Karoline Lima.
Danilo Luiz, lateral do Flamengo, está solteiro após o término do casamento com Clarice Sales.
O texto Quem são as mulheres dos jogadores da Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2026? Conheça esposas e companheiras dos convocados foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.