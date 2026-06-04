Quem são as mulheres dos jogadores da Seleção da Copa? Conheça esposas

Quem são as mulheres dos jogadores da Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2026? Conheça esposas e companheiras dos convocados - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 movimenta torcedores dentro e fora dos estádios, mas os holofotes também acabam voltados para quem acompanha os atletas longe dos gramados. Entre mudanças internacionais, rotina familiar intensa e carreiras próprias, esposas e companheiras dos jogadores têm histórias que despertam curiosidade do público.

Muitas delas acumulam profissões em áreas como medicina, moda, nutrição e empreendedorismo, enquanto outras se tornaram influenciadoras digitais e compartilham parte do cotidiano nas redes sociais. Há ainda quem prefira uma vida discreta, mantendo distância dos holofotes mesmo ao lado de grandes nomes do futebol.

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Confira quem são as mulheres dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026:

Esposas dos goleiros

Natália Loewe Becker (Alisson Becker)

Médica pediatra e formada pela Universidade Católica de Pelotas, Natália é casada com o goleiro Alisson desde 2015. O casal se conheceu quando ele ainda defendia o Internacional e hoje são pais de três filhos.

Lais Moraes (Ederson)

Influenciadora digital, Lais costuma dividir momentos da vida familiar e viagens nas redes sociais. Casada com o goleiro Ederson desde 2014, ela e o jogador têm três filhos.