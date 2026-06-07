Série D: David Lucas une defesa e ataque em fase de confiança no Gama

Maestro do meio-campo Alviverde, David Lucas carrega nas costas o místico número oito gamense. Indo contra os padrões “normais” de um segundo volante, o paulista de 27 anos, é canhoto e ostenta uma fase de confiança no time de Luís Carlos Carioca. Já classificado e com a melhor campanha geral na Série D, o Gama entra em campo hoje, às 17h00, contra o vice-líder Aparecidense, no Bezerrão, para a última rodada da primeira fase.

Reforço para a temporada de 2026, David foi colocado à prova logo na estreia como titular. Pelo Campeonato Candango, o volante começou entre os 11 iniciais no clássico Verde-Amarelo, no Serejão, no primeiro confronto entre os rivais no ano. Na ocasião, Periquito venceu por 2 x 1. Com uma atuação segura, o paulista caiu nas graças da torcida gamense e veio a se tornar um dos pilares da equipe do Gama.

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Dentro das quatro linhas, o camisa oito se tornou o símbolo da regularidade na campanha do Gama na primeira fase. Além do papel em desarmar, David é também uma das armas ofensivas do time de Luís Carlos. “Sempre foi uma característica minha participar das ações ofensivas, chegar na área e ajudar na construção das jogadas. Com o trabalho do Luís, isso acabou sendo potencializado, porque ele me dá confiança e liberdade para explorar essa parte do meu jogo sem deixar de cumprir minhas funções defensivas”, destacou.

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Em fevereiro, pela Copa do Brasil, o paulista balançou as redes pela primeira vez na classificação contra o Monte Roraima por 2 x 0. Na mesma competição, no dramático jogo contra o Goiás, marcou de fora da área o gol que colocava o Gama à frente no placar no tempo regulamentar incendiando um Bezerrão lotado. “Estou muito feliz com esse momento. Sei que os gols acabam tendo mais destaque, mas procuro ajudar a equipe de todas as formas dentro de campo. Tenho trabalhado bastante para evoluir e fico satisfeito em ver que meu desempenho tem contribuído para o crescimento do time”, pontuou.



“Estou vivendo uma fase de muita confiança e evolução”, contou. Canhoto, David proporciona taticamente a Luís Carlos uma versatilidade no meio-campo alviverde. Quase como um maestro com os pés, tem a característica de dar ritmo às ações do jogo, principalmente nos momentos de transição da defesa para o ataque. Essa responsabilidade de fazer a ligação é algo que o jogador revelou gostar de assumir.

“Tenho me sentido cada vez mais maduro dentro de campo, entendendo melhor os momentos do jogo e conseguindo contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente. Gosto de participar do jogo, estar próximo da bola e ajudar a equipe a encontrar os melhores caminhos. É uma responsabilidade que assumo com prazer, porque sei da importância de conectar os setores e fazer o time jogar”, confessou.



Ficha técnica

Gama x Aparecidense



Brasileirão Série D - 10ª rodada

Gama

Renan Rinaldi; Toninho, Darlan, Lucão e Gabriel Galhardo; Gabriel Lima, Russo e Willian Jr.; Klenisson, Henrique Almeida e Kennedy.

Técnico: Luís Carlos Souza.



Aparecidense

Allan; Ivan, Jeferson, Felipe Ferreira e Renato; Mário, Luan e Lima; Raphael Luz, Bruninho e Kleberson.

Técnico: Zé Carlos

Arbitragem: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

Horário: 17h

Local: Estádio Bezerrão, no Gama (DF)

