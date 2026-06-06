Ana Cristina cresce e celebra momento na Seleção em meio à VNL

Aos 22 anos, Ana Cristina deixou de ser promessa para se tornar uma das protagonistas da Seleção Brasileira feminina de vôlei. Destaque da equipe comandada por José Roberto Guimarães, a ponteira combina potência no saque, presença ofensiva e maturidade incomum para a idade. Neste fim de semana, ela será uma das atrações dos compromissos do Brasil na Liga das Nações (VNL), contra a Bulgária, no sábado (6/6), às 11h, e diante da Itália, atual campeã olímpica, no domingo (7/6), às 14h30, ambos no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

A trajetória de Ana com a camisa verde-amarela começou cedo. Convocada para a Seleção sub-18 aos 14 anos, a carioca avançou rapidamente pelas categorias de base até alcançar a equipe principal. Foram três anos de evolução até ganhar espaço entre as profissionais. Aos 17, ainda defendendo o Sesc/Flamengo, chamou a atenção de José Roberto Guimarães e foi incluída no elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil voltou para casa com a medalha de prata após a derrota para os Estados Unidos na decisão.

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Agora, mais madura e consolidada no grupo, Ana faz parte da estratégia de renovação conduzida por Zé Roberto para o ciclo olímpico de Los Angeles-2028. A convivência entre atletas experientes, como Gabi Guimarães, Macris e Rosamaria, e jovens talentos, como Helena Wenk, Júlia Kudiess e a própria Ana Cristina, é vista pelo treinador como fundamental para o crescimento da equipe.

“Isso é um processo de melhora, de evolução e de amadurecimento. Faz parte de todo o contexto do crescimento delas, e eu vejo isso com bons olhos. Vai acontecer por causa da nossa preparação, que já está voltada para 2028”, explicou o treinador.

Embora tenha apenas 22 anos, Ana já se enxerga em uma posição diferente dentro do grupo. Depois de quase uma década vestindo a camisa da Seleção nas categorias de base e no time principal, passou a dividir experiências com as atletas mais jovens.

“Hoje, realmente, eu me sinto uma das mais experientes daqui, apesar da pouca idade”, afirmou. “Eu fico muito grata por poder ter esse olhar um pouco mais detalhado. Então, tento observá-las bastante e perceber detalhes que às vezes passam despercebidos”, acrescentou.

Para a ponteira, a evolução individual está diretamente ligada ao ambiente competitivo criado pela Seleção. Ana destacou o nível dos treinamentos e a qualidade técnica do grupo como fatores importantes para o desenvolvimento da equipe.

“Nos próprios treinos vemos o alto nível de competitividade, de defesa e de ataque. Isso tem trazido uma expectativa muito alta, mas muito positiva ao mesmo tempo. Há muita confiança umas nas outras, e tem sido um momento muito bom de crescimento para todo mundo”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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