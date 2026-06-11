COPA DO MUNDO
Grupo A: três anfitriões recentes dão o pontapé no Mundial
México, África do Sul e Coreia do Sul conhecem bem o peso de abrir as portas para o principal torneio do planeta bola. República Tcheca completa a chave
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México, África do Sul e Coreia do Sul conhecem bem o peso de abrir as portas para o principal torneio do planeta bola. República Tcheca completa a chave
Três dos últimos oito anfitriões estão reunidos no Grupo A. A chave fala espanhol, inglês, coreano e tcheco, mas divide a sensação de déjà-vu. México, África do Sul e Coreia do Sul conhecem bem o peso de abrir as portas para o principal torneio do planeta bola.
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A exceção é a República Tcheca, “intrusa” na reunião de condôminos. Entretanto, os europeus podem se gabar da melhor campanha entre os quatro, com as finais em 1934 contra a Itália e 1962 diante do Brasil, ainda como Tchecoslováquia.
Agora, o destino volta a colocá-los diante da responsabilidade de dar os primeiros passos em uma Copa cercada por pressão, expectativa e olhares do planeta inteiro na largada.
México
África do Sul
Coreia do Sul
República Tcheca
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