Grupo A: três anfitriões recentes dão o pontapé no Mundial

Três dos últimos oito anfitriões estão reunidos no Grupo A. A chave fala espanhol, inglês, coreano e tcheco, mas divide a sensação de déjà-vu. México, África do Sul e Coreia do Sul conhecem bem o peso de abrir as portas para o principal torneio do planeta bola.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A exceção é a República Tcheca, “intrusa” na reunião de condôminos. Entretanto, os europeus podem se gabar da melhor campanha entre os quatro, com as finais em 1934 contra a Itália e 1962 diante do Brasil, ainda como Tchecoslováquia.

Agora, o destino volta a colocá-los diante da responsabilidade de dar os primeiros passos em uma Copa cercada por pressão, expectativa e olhares do planeta inteiro na largada.

México

Melhor campanha: Quartas de final

Quartas de final Time-base: 4-3-3 - Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Lira, Alvarado e Fidalgo; Gutierrez e Quiñonez e Giménez

4-3-3 - Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Lira, Alvarado e Fidalgo; Gutierrez e Quiñonez e Giménez Craque: Santiago Gímenez (Milan)

Santiago Gímenez (Milan) Técnico: Javier Aguirre

Javier Aguirre Cotação do Correio: 3 estrelas

África do Sul

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-2-3-1- Ronwen Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi e Modiba;Mokoena e Sithole; Moremi, Mofokeng e Appollis; Lyle Foster

4-2-3-1- Ronwen Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi e Modiba;Mokoena e Sithole; Moremi, Mofokeng e Appollis; Lyle Foster Craque: Ronwen William (Mamelodi Sundowns)

Ronwen William (Mamelodi Sundowns) Técnico: Hugo Broos

Hugo Broos Cotação do Correio: 2 estrelas

Coreia do Sul

Melhor campanha: Quarto lugar

Quarto lugar Time-base: 5-3-2- Seung-gyu; Young-woo, Cho Yu-min, Min-jae, Kim Ju-sung eTae-seok; Seung-ho e In-beom; Kang-in, Hee-chan e Son

5-3-2- Seung-gyu; Young-woo, Cho Yu-min, Min-jae, Kim Ju-sung eTae-seok; Seung-ho e In-beom; Kang-in, Hee-chan e Son Craque: Heung-min Son (LA FC)

Heung-min Son (LA FC) Técnico: Hong Myung-bo

Hong Myung-bo Cotação do Correio: 3 estrelas

República Tcheca

Melhor campanha: Vice-campeã

Vice-campeã Time-base: 5-3-2- Kolar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci e Zeleny; Darida,Soucek e Provod; Pavel Sulc e Patrik Schick

5-3-2- Kolar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci e Zeleny; Darida,Soucek e Provod; Pavel Sulc e Patrik Schick Craque: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Técnico: Miroslav Koubek

Miroslav Koubek Cotação do Correio: 2 estrelas

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!