Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo A: três anfitriões recentes dão o pontapé no Mundial

México, África do Sul e Coreia do Sul conhecem bem o peso de abrir as portas para o principal torneio do planeta bola. República Tcheca completa a chave

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Marcos Paulo Lima
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Victor Parrini
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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 16:41
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Três dos últimos oito anfitriões estão reunidos no Grupo A. A chave fala espanhol, inglês, coreano e tcheco, mas divide a sensação de déjà-vu. México, África do Sul e Coreia do Sul conhecem bem o peso de abrir as portas para o principal torneio do planeta bola. 

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A exceção é a República Tcheca, “intrusa” na reunião de condôminos. Entretanto, os europeus podem se gabar da melhor campanha entre os quatro, com as finais em 1934 contra a Itália e 1962 diante do Brasil, ainda como Tchecoslováquia.

Agora, o destino volta a colocá-los diante da responsabilidade de dar os primeiros passos em uma Copa cercada por pressão, expectativa e olhares do planeta inteiro na largada.

México

  • Melhor campanha: Quartas de final
  • Time-base: 4-3-3 - Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Lira, Alvarado e Fidalgo; Gutierrez e Quiñonez e Giménez
  • Craque: Santiago Gímenez (Milan)
  • Técnico: Javier Aguirre
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

África do Sul

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-2-3-1- Ronwen Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi e Modiba;Mokoena e Sithole; Moremi, Mofokeng e Appollis; Lyle Foster
  • Craque: Ronwen William (Mamelodi Sundowns)
  • Técnico: Hugo Broos
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

Coreia do Sul

  • Melhor campanha: Quarto lugar
  • Time-base: 5-3-2- Seung-gyu; Young-woo, Cho Yu-min, Min-jae, Kim Ju-sung eTae-seok; Seung-ho e In-beom; Kang-in, Hee-chan e Son
  • Craque: Heung-min Son (LA FC)
  • Técnico: Hong Myung-bo
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

República Tcheca

  • Melhor campanha: Vice-campeã
  • Time-base: 5-3-2- Kolar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci e Zeleny; Darida,Soucek e Provod; Pavel Sulc e Patrik Schick
  • Craque: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
  • Técnico: Miroslav Koubek
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

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