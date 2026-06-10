Fifa vê "mensagem política" e pede mudança na camisa do Haiti para Copa

Uniforme da seleção da América Central tem representação de batalha histórica da independência do país. FIFA vê como "mensagem política" e pede mudança no elemento à fabricante - (crédito: Reprodução/instagram)

A Fifa solicitou mudanças na camisa da seleção do Haiti para a Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (10/6) pela Saeta, fabricante do uniforme. Em nota, a empresa informou que a entidade considerou que determinados elementos visuais do modelo atual poderiam ser associados a mensagens políticas. A polêmica está em uma representação de batalha da independência do país.

O modelo original da camisa traz, no canto inferior direito, uma ilustração da Batalha de Vertières, confronto de 1803 responsável por marcar a derrota das forças francesas e pavimentar o caminho para a independência do Haiti, declarada no ano seguinte. Para a Fifa, a representação na camisa da seleção da América Central carrega conotação política, algo proibido no regulamento dos torneios organizados pela entidade.

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"Embora essa interpretação tenha sido diferente da nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela FIFA. Continuamos orgulhosos de ter contribuído, ao lado da Federação Haitiana de Futebol, para este momento histórico do futebol haitiano e desejamos à equipe todo o sucesso na Copa do Mundo da FIFA", afirmou, em nota, a fabricante.

O Haiti faz parte do grupo C da Copa do Mundo e enfrentará o Brasil, na próxima sexta-feira (19/6), na segunda rodada da fase de grupos. A estreia do Haiti ocorre neste sábado (13/6), contra a Escócia, às 22h.

Leia também: Brasil estreia na Liga das Nações contra o Irã nesta quarta-feira (10/6).

Nota da Saeta

"Após a histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA, a Saeta teve o privilégio de projetar o uniforme para o retorno da seleção nacional ao maior palco do futebol.

Trabalhando em estreita colaboração com a Federação Haitiana de Futebol, nosso objetivo durante todo o processo foi criar uma camisa que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano.

Diversos conceitos foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da FIFA.

O design final apresentado pela Saeta foi concebido como uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não tinha a intenção de ser uma declaração política.

Durante o processo de revisão, a FIFA determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de maneira diferente sob seus regulamentos de equipamentos esportivos e, por fim, solicitou modificações no design.

Embora essa interpretação tenha sido diferente da nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela FIFA.

Continuamos orgulhosos de ter contribuído, ao lado da Federação Haitiana de Futebol, para este momento histórico do futebol haitiano e desejamos à equipe todo o sucesso na Copa do Mundo da FIFA".

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

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