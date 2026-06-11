Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo C: Brasil encara Marrocos, Haiti e Escócia pela sexta estrela

Desta vez, a receita mistura africanos em ascensão, europeus nostálgicos, caribenhos azarões e brasileiros pressionados a evitar o maior jejum sem títulos mundiais da própria história.

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Victor Parrini
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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 16:42
2min de leitura

Esta chave parece um túnel do tempo. Vinte e oito anos depois, Brasil, Marrocos e Escócia voltam a dividir um grupo, praticamente repetindo 1998, na França.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A única troca no roteiro é o Haiti no lugar da Noruega. Coincidência ou não, aquela Copa terminou com o Brasil na final contra os anfitriões. Desta vez, a receita mistura africanos em ascensão, europeus nostálgicos, caribenhos azarões e brasileiros pressionados a evitar o maior jejum sem títulos mundiais da própria história.

Caso não erga a taça em Nova Jersey em 19 de julho, a Amarelinha chegará a 28 anos na fila e superará o intervalo entre o tri de 1970 e o tetra de 1994.

Brasil

  • Melhor campanha: Campeão (5x)
  • Time-base: 4-3-3 - Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e B. Guimarães; Paquetá, Cunha, Raphinha e Vini Jr.
  • Craque: Neymar (Santos)
  • Técnico: Carlo Ancelotti
  • Cotação do Correio: 4 estrelas

Escócia

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-2-3-1 - Gunn; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; Ferguson eMcLean; Gannon-Doak, McTominay e McGinn; e Drykes
  • Craque: Scott McTominay (Napoli)
  • Técnico: Steve Clarke
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Haiti

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-4-2 - Placide, Arcus, Adé, Duverne e Lacroix; Pierre, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor e Pierrot
  • Craque: Duckens Nazon (Esteghlal FC, do Irã)
  • Técnico: Sebastien Migne
  • Cotação do Correio: 1 estrela

Marrocos

  • Melhor campanha: Semifinal
  • Time-base: 4-3-3 - Bono; Hakimi, Diop, Aguerd e Marzaoui; Amrabat, ElAynaoui e El Khannouss; Brahim, Abde Ezzalzouli e Rahimi
  • Craque:  Achfraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Técnico: Mohamed Ouahb
  • Cotação do Correio: 4 estrelas

 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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