Grupo C: Brasil encara Marrocos, Haiti e Escócia pela sexta estrela

Esta chave parece um túnel do tempo. Vinte e oito anos depois, Brasil, Marrocos e Escócia voltam a dividir um grupo, praticamente repetindo 1998, na França.

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A única troca no roteiro é o Haiti no lugar da Noruega. Coincidência ou não, aquela Copa terminou com o Brasil na final contra os anfitriões. Desta vez, a receita mistura africanos em ascensão, europeus nostálgicos, caribenhos azarões e brasileiros pressionados a evitar o maior jejum sem títulos mundiais da própria história.

Caso não erga a taça em Nova Jersey em 19 de julho, a Amarelinha chegará a 28 anos na fila e superará o intervalo entre o tri de 1970 e o tetra de 1994.

Brasil

Melhor campanha: Campeão (5x)

Campeão (5x) Time-base: 4-3-3 - Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e B. Guimarães; Paquetá, Cunha, Raphinha e Vini Jr.

4-3-3 - Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e B. Guimarães; Paquetá, Cunha, Raphinha e Vini Jr. Craque: Neymar (Santos)

Neymar (Santos) Técnico: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti Cotação do Correio: 4 estrelas

Escócia

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-2-3-1 - Gunn; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; Ferguson eMcLean; Gannon-Doak, McTominay e McGinn; e Drykes

4-2-3-1 - Gunn; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; Ferguson eMcLean; Gannon-Doak, McTominay e McGinn; e Drykes Craque: Scott McTominay (Napoli)

Scott McTominay (Napoli) Técnico: Steve Clarke

Steve Clarke Cotação do Correio: 3 estrelas

Haiti

Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-4-2 - Placide, Arcus, Adé, Duverne e Lacroix; Pierre, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor e Pierrot

4-4-2 - Placide, Arcus, Adé, Duverne e Lacroix; Pierre, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor e Pierrot Craque: Duckens Nazon (Esteghlal FC, do Irã)

Duckens Nazon (Esteghlal FC, do Irã) Técnico: Sebastien Migne

Sebastien Migne Cotação do Correio: 1 estrela

Marrocos

Melhor campanha: Semifinal

Semifinal Time-base: 4-3-3 - Bono; Hakimi, Diop, Aguerd e Marzaoui; Amrabat, ElAynaoui e El Khannouss; Brahim, Abde Ezzalzouli e Rahimi

4-3-3 - Bono; Hakimi, Diop, Aguerd e Marzaoui; Amrabat, ElAynaoui e El Khannouss; Brahim, Abde Ezzalzouli e Rahimi Craque: Achfraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Achfraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Técnico: Mohamed Ouahb

Mohamed Ouahb Cotação do Correio: 4 estrelas

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

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