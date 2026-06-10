Brasil, Messi, Klose e mais: as seleções e jogadores que detêm recordes nas Copas do Mundo

O alemão Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols - (crédito: AFP via Getty Images)

A Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, já vem quebrando recordes antes mesmo de começar.

Com 48 seleções, o torneio deste ano é, de longe, a maior Copa do Mundo da história. São 50% a mais que os 32 participantes registrados desde a Copa de 1998, na França.

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Mas existem muitos outros recordes que poderão ser quebrados este ano, como o do maior artilheiro da Copa do Mundo — e até (tomara que não) do país com maior número de gols marcados na história da competição.

Aqui estão detalhes sobre alguns dos atuais recordistas da Copa do Mundo e como as próximas semanas poderão alterar seus lugares nos livros de história do esporte.

Qual país ganhou mais Copas do Mundo?

AFP via Getty Images

Em 96 anos de história da Copa, apenas oito nações venceram o torneio. Destas, seis ganharam mais de uma vez.

O Brasil — único país a disputar todas as Copas do Mundo — detém o recorde de títulos, com cinco vitórias: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Alemanha e Itália vêm em seguida, ambas com quatro conquistas.

Três dos títulos alemães foram conquistados no tempo da antiga Alemanha Ocidental. A reunificação da Alemanha ocorreu logo após a Copa do Mundo de 1990, na Itália — que, por sinal, está fora da disputa em 2026.

A Argentina, atual campeã, venceu três Copas do Mundo. A França e o Uruguai conquistaram dois títulos cada. Inglaterra e Espanha são os únicos países que venceram a Copa apenas uma vez.

A lista completa dos vencedores da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino é a seguinte:

1930 - Uruguai

1934 - Itália

1938 - Itália

1950 - Uruguai

1954 - Alemanha Ocidental

1958 - Brasil

1962 - Brasil

1966 - Inglaterra

1970 - Brasil

1974 - Alemanha Ocidental

1978 - Argentina

1982 - Itália

1986 - Argentina

1990 - Alemanha Ocidental

1994 - Brasil

1998 - França

2002 - Brasil

2006 - Itália

2010 - Espanha

2014 - Alemanha

2018 - França

2022 - Argentina

Quais seleções (e jogadores) marcaram mais gols na Copa do Mundo?

Robert Cianflone/Getty Images O alemão Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols

Miroslav Klose, ex-atacante alemão, é o maior artilheiro da Copa do Mundo. Ele marcou 16 gols em 24 jogos.

Klose conquistou o recorde isolado ao marcar o segundo gol da Alemanha na goleada de 7x1 contra o Brasil, na Copa de 2014. Até então, ele estava empatado com o brasileiro Ronaldo, com 15 gols em 19 partidas.

Gerd Müller (1945-2021), da antiga Alemanha Ocidental, é o terceiro maior marcador, com 14 gols em apenas 13 jogos. Em quarto lugar, vêm o argentino Lionel Messi e o ex-atacante francês Just Fontaine (1933-2023), com 13 gols cada um.

Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid, é o sexto maior artilheiro do torneio, ao lado de Pelé (1940-2022), ambos com 12 gols em 14 jogos.

Destes, apenas Messi e Mbappé ainda estão em atividade e têm a chance real de superar Klose na Copa de 2026. O francês foi o artilheiro em 2022, no Catar, com oito gols, seguido por Messi, com sete.

Em oitavo lugar na lista de artilheiros, vêm o húngaro Sandor Kocsis (1929-1979) e o alemão Jürgen Klinsmann, ambos com 11 gols.

No ranking de países, o Brasil é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo. Foram 237 — apenas cinco a mais que a vice-artilheira Alemanha, que atingiu as redes 232 vezes.

A Argentina vem em terceiro lugar, 80 gols atrás dos alemães. Foram 152 tentos marcados na história da competição.

As demais seleções que atingiram a marca dos três dígitos são a França (136 gols), Itália (128), Espanha (108) e Inglaterra (104).

A Holanda é o país que mais marcou gols em Copas do Mundo sem nunca ter sido campeã (96). Uruguai (89) e Hungria (87) fecham o top 10 dos países artilheiros do torneio.

Qual é o jogador com mais tempo de jogo em Copas do Mundo?

Getty Images Lionel Messi é o jogador com mais tempo em campo em Copas do Mundo e poderá se tornar o maior artilheiro de todas as Copas na edição deste ano

Vencedor da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo por oito vezes, Lionel Messi pode não ser o maior artilheiro das Copas, mas é o atual recordista em minutos jogados em Copas do Mundo.

O argentino já disputou 26 jogos no torneio. Foram 2.314 minutos jogados em Copas do Mundo, 98 a mais que o segundo colocado, o ex-zagueiro italiano Paolo Maldini, vice-campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos.

O meio-campista alemão Lothar Matthäus, vencedor da Bola de Ouro e campeão do mundo em 1990, na Itália, vem em terceiro, com 2.045 minutos. Todos os demais jogadores têm menos de 2 mil minutos jogados em Copas do Mundo.

O atacante alemão-ocidental Uwe Seeler (1936-2022) é o quarto colocado, com 1.980 minutos jogados entre as Copas de 1954 e 1970. Seguem-se os argentinos Javier Mascherano (1.950) e Diego Maradona (1960-2020), que jogou 1.940 minutos em Copas do Mundo.

O ex-zagueiro alemão Philipp Lahm vem em sétimo lugar (1.920 minutos), seguido pelo francês Hugo Lloris e pelo polonês Wladislaw Zmuda.

Outro polonês, Grzegorz Lato, fecha o top 10 da categoria. Lato é conhecido pela torcida brasileira por ter marcado o gol que deu à seleção da Polônia o terceiro lugar na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, deixando o Brasil com a quarta posição.