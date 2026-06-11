COPA DO MUNDO
Grupo D: globalização do futebol une técnicos de três continentes
Chave reúne anfitriões cercados por altas expectativas, sul-americanos cascudos, australianos resilientes e turcos nostálgicos
COPA DO MUNDO
Chave reúne anfitriões cercados por altas expectativas, sul-americanos cascudos, australianos resilientes e turcos nostálgicos
É o retrato da globalização do futebol, com uma espécie de convenção de treinadores estrangeiros. Os Estados Unidos apostaram no argentino Mauricio Pochettino para transformar o soccer em realidade competitiva e não fazer feio em casa.
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O Paraguai entregou a reconstrução a outro hermano, Gustavo Alfaro. A Turquia recorreu ao italiano Vincenzo Montella na tentativa de reviver os dias de glória da geração semifinalista de2002. A exceção é a Austrália, fiel à prata da casa Tony Popovic em um país acostumado a sobreviver longe dos grandes centros.
A chave reúne anfitriões cercados por altas expectativas, sul-americanos cascudos, australianos resilientes e turcos nostálgicos.
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!