Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo D: globalização do futebol une técnicos de três continentes

Chave reúne anfitriões cercados por altas expectativas, sul-americanos cascudos, australianos resilientes e turcos nostálgicos

Foto de perfil do autor(a) Marcos Paulo Lima
Marcos Paulo Lima
Foto de perfil do autor(a) Victor Parrini
Victor Parrini
Foto de perfil do autor(a) Danilo Queiroz
Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 16:43
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É o retrato da globalização do futebol, com uma espécie de convenção de treinadores estrangeiros. Os Estados Unidos apostaram no argentino Mauricio Pochettino para transformar o soccer em realidade competitiva e não fazer feio em casa.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

O Paraguai entregou a reconstrução a outro hermano, Gustavo Alfaro. A Turquia recorreu ao italiano Vincenzo Montella na tentativa de reviver os dias de glória da geração semifinalista de2002. A exceção é a Austrália, fiel à prata da casa Tony Popovic em um país acostumado a sobreviver longe dos grandes centros.

A chave reúne anfitriões cercados por altas expectativas, sul-americanos cascudos, australianos resilientes e turcos nostálgicos.

Estados Unidos

  • Melhor campanha: Semifinal
  • Time-base: 3-4-2-1 - Freese; Freeman, Richards, Trusty; Dest,McKennie Adams e Robinson; Tillman ePulisic; e Balogun
  • Craque: Christian Pulisic (Milan)
  • Técnico: Mauricio Pochettino
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Turquia

  • Melhor campanha: Terceiro lugar
  • Time-base: 3-4-2-1 - Çakir; Yuksek, Kabak, Bardakci; Çelik, Çalhanoglu, Orkun Kokçu eFerdi Kadioglu; Arda Guler, Kenan Yildiz; e Kerem Akturkoglu
  • Craque: Hakan Çalhanoglu (Internazionale)
  • Técnico: Vincenzo Montella
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Paraguai

  • Melhor campanha: Quartas de final
  • Time-base: 4-4-2 - Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Jr. Alonso; DiegoGómez, Bobadilla, Ojeda e Almirón; Ávalos e Julio Enciso
  • Craque: Miguel Almirón (Atlanta United)
  • Técnico: Gustavo Alfaro
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

Austrália

  • Melhor campanha: Oitavas de final
  • Time-base: 3-4-2-1-Ryan; Herrington, Circati e Burgess; Italiano, Irvine, O´Neille Bos; Irankunda e McGree; e Mo Touré
  • Craque:  Jackson Irvine (St. Pauli, da Alemanha)
  • Técnico: Tony Popovic
  • Cotação do Correio: 2 estrelas 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!

 

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