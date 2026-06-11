México abre 2x0 contra África do Sul na primeira partida da Copa do Mundo

México e África do Sul se enfrentam no primeiro jogo da Copa do Mundo de futebol, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O país anfitrião abriu 2x0 aos nove minutos do primeiro tempo, com gol de Quiñones.

O México apresenta um jogo mais agressivo e começou o segundo tempo com uma tentativa de gol ainda no início da nova parcial.

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O volamte sul-africano Sphephelo Sithole recebeu o primeiro cartão vermelho desta Copa do Mundo e foi expulso ao derrubar o mexicano Gutierrez, que corria rumo ao gol.

O segundo gol saiu aos 22 minutos do segundo tempo marcado pelo atacante Giemenez. A jogada do México pelo lado direito aconteceu após um passe de Quiñones.

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