Saiba quem é Quiñones, o autor do primeiro gol da Copa do Mundo 2026

A quase centenária história das Copas do Mundo ganhou, nesta quinta-feira (11/6), no duelo de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, mais um nome para o ingressar no panteão dos grandes feitos da competição. Autor do gol inaugural da edição de 2026 do torneio organizado pela Fifa, o atacante Julián Andrés Quiñones juntou-se a grandes lendas do esporte no seleto hall de quem foi o primeiro a ir às redes na disputa.
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Quiñones tem 29 anos e está disputando a Copa do Mundo pela primeira na carreira sob uma curiosidade. Apesar de estar defendendo o México, o atacante não nasceu no país. O camisa 19 nasceu em Magui, na Colômbia. Como construiu grande parte da carreira no país, defendendo as cores de times como América, Atlas e Tigres. Com o gol contra a África do Sul, inclusive, ele virou o primeiro atleta em tais condições "diplomáticas" a marcar no Mundial.
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O feito foi protagonizado com nove minutos de jogo. Após erro na saída de bola da África do Sul, Quiñones recuperou a posse e bateu entre as pernas do goleiro para abrir o marcador a favor do México. Esta foi, inclusive, a primeira vez que a seleção mexicana inaugurou o placar em oito estreias de Copa do Mundo.
O atleta do Al-Qadisah, da Arábia Saudita, entrou para um seleto grupo de jogadores que foram os autores do primeiro gol do Mundial. Na primeira edição em solo mexicano, em 1970, o feito ficou para o búlgaro Dinko Dermendzhiev. No repeteco no país, em 1986, o tento inaugural teve o italiano Alessandro Altobelli como protagonista. Pelé (1966), César Sampaio (1998), Philipp Lahm (2006) e Enner Valencia (2022) também tem o feito no currículo.
México e África do Sul, inclusive, já disputaram a partida inaugural do torneio em 2010,no país africano. Na ocasião, as equipes empataram por 1 x 1, e o primeiro gol do Mundial saiu dos pés de Tshabalala, a favor dos sul-africanos.
Há outra curiosidade. O México é a seleção com maior número de partidas de estreia na história da Copa do Mundo, com oito no total. Porém, a equipe nunca venceu no primeiro desafio, acumulando cinco derrotas e dois empates. Desta vez, os latinos tiveram a chance de quebrar esse tabu como anfitriões do torneio.
Confira os autores dos primeiros gols
1930 (Uruguai)
O francês Lucien Laurent marcou para a vitória francesa por 4 x 1 sobre o México.
1934 (Itália)
Ernesto Belis abriu o marcador para a Argentina diante da Suécia. A partida acabou em 3 x 2 de virada para os europeus.
1938 (França)
O alemão Josef Gauchel marcou aos 23 minutos da primeira etapa no empate contra a Suíça.
1950 (Brasil)
Em solo brasileiro, Ademir Menezes marcou na estreia para a goleada do Brasil por 5 x 0 contra o México.
1954 (Suíça)
Com jogos simultâneos na estreia, Milos Milutinovic fez o primeiro para a Iugoslávia contra a França.
1958 (Suécia)
No palco do primeiro título brasileiro, o argentino Oreste Corbatta abriu o placar aos dois minutos de jogo diante da Alemanha.
1962 (Chile)
Mais uma vez um argentino protagonizou o gol na estreia. Héctor Facundo marcou na partida contra a Bulgária. Posteriormente, o Brasil se sagrou campeão pela segunda vez.
1966 (Inglaterra)
O jogo de abertura acabou em 0 x 0. O primeiro gol saiu no dia seguinte, dos pés de Pelé para o Brasil.
1970 (México)
O Brasil foi tri, mas outro 0 x 0 marcou a estreia. A rede balançou pela primeira vez no Mundial com Dinko Dermendzhiev para a Bulgária na derrota contra o Peru.
1974 (Alemanha Ocidental)
Outra abertura sem bola na rede. O primeiro gol saiu dos pés de Paul Breitner no triunfo alemão sobre o Chile.
1978 (Argentina)
Pela quarta vez seguida, houve outra estreia sem gols. O tento inaugural saiu com Bernard Lacombe, na vitória francesa contra a Itália.
1982 (Espanha)
Após quatro estreias seguidas com empate sem gols, a seca acabou no Camp Nou em 1982. O tento foi marcado por Erwin Vandenbergh no triunfo da Bélgica por 1 x 0 contra a Argentina.
1986 (México)
A partida entre Itália e Bulgária acabou em 1 x 1 e o gol inaugural foi do italiano Alessandro Altobelli.
1990 (Itália)
A estreia foi marcada por uma zebra. Camarões venceu as atuais campeãs, Argentina, por 1 x 0. O tento foi protagonizado por Francois Omam-Biyik.
1994 (Estados Unidos)
A Alemanha venceu na estreia por 1 x 0 diante da Bolívia, com gol marcado por Jürgen Klinsmann. No fim, o Brasil se sagrou tetracampeão.
1998 (França)
A Seleção brasileira perderia para as donas da casa na decisão, mas César Sampaio balançou as redes contra a Escócia na vitória por 2 x 1 na estreia a favor do Brasil.
2002 (Japão e Coreia do Sul)
O quinto e último título brasileiro aconteceu neste ano. Mas, foi Senegal que chocou o mundo ao vencer por 1 x 0 a França, com gol de Pape Malick Diop.
2006 (Alemanha)
As donas da casa venceram a Costa Rica tranquilamente por 4 x 2 na estreia. O primeiro gol foi de Philipp Lahm.
2010 (África do Sul)
A primeira Copa no continente africano teve as donas da casa protagonizando o gol inaugural. Tshabalala marcou no empate em 1 x 1 contra o México.
2014 (Brasil)
Mesmo com a vitória em casa, o Brasil recebeu um balde de água fria logo cedo. Marcelo marcou contra, mas a Seleção virou no segundo tempo e venceu a Croácia por 3 x 1.
2018 (Rússia)
As anfitriãs golearam na estreia. Yuri Gazinskiy fez o primeiro do passeio russo sobre a Arábia Saudita por 5 x 0.
2022 (Catar)
O Equador não quis saber dos mandantes e venceram por 2 x 0 na estreia, com dois gols de Enner Valencia.
2026 (EUA, México e Canadá)
Na reedição da abertura de 2010, o México abriu o placar ainda no início com gol de Quiñones.
*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz
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