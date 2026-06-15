Hexa em risco? Laterais são dilema de Ancelotti antes do jogo contra Haiti

Nova Jersey — O Brasil sonha há 24 anos com o hexa, mas o projeto foi retomado, acompanhado de outro número seis. O empate por 1 x 1 contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo na América do Norte ampliou para seis jogos a sequência da Seleção sofrendo gols. A marca pesa para um grupo comandado por um treinador moldado na tradição defensiva italiana.

A última vez que a defesa brasileira atravessou uma partida sem ser vazada foi na vitória por 2 x 0 sobre Senegal. Desde então, o bloqueio verde-amarelo foi rompido por Tunísia, França, Croácia, Egito, Marrocos e até pelo modesto Panamá. Em 13 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção sofreu 12 gols em oito jogos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ancelotti terá cinco dias para encontrar respostas antes do duelo contra o Haiti, o segundo compromisso brasileiro nesta Copa do Mundo. Embora Marquinhos e Gabriel Magalhães tenham sofrido o primeiro gol juntos na era do treinador italiano, a dupla dificilmente será desfeita. As maiores dúvidas estão nas laterais. Ibañez deve perder espaço para Danilo, pela direita, mudança que não estava nos planos da comissão técnica antes da lesão de Wesley, considerado titular absoluto. No lado esquerdo, a disputa permanece aberta entre Douglas Santos e Alex Sandro.

A questão, para Ancelotti, é saber se o problema será corrigido no campo das ideias ou em peças. Pelas palavras do treinador, as mudanças não estão descartadas. O italiano jamais escondeu a preferência por um elenco competitivo e sem titulares intocáveis. Depois da estreia abaixo do esperado, deixou claro que a escalação para enfrentar o Haiti pode ser diferente. "Eu tenho que aproveitar o elenco, e não fixá-lo. Falei ontem (sexta-feira) que a escalação inicial não era a que termina o jogo. Pode mudar, dependendo das características da equipe rival", comentou.

Ontem, jogadores que iniciaram a partida contra Marrocos fizeram treino regenerativo no período matutino, enquanto os demais trabalharam na academia. Hoje, o elenco retoma os treinamentos táticos e técnicos, às 16h. É uma semana decisiva. Em fase final de recuperação de lesão na panturrilha, Neymar pode ser reintegrado aos treinos e calçar as chuteiras pela primeira vez. Desde a apresentação na Granja Comary, tem focado nos exercícios fisioterapêuticos.

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupere e se integre ao grupo. Nós o convocamos não só pela qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos nesse grupo", destacou Ancelotti.