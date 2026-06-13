Ancelotti fica "pistola" após empate do Brasil com Marrocos na Copa

Treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti acompanha estreia do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo de 2026, terminada com empate em 1 x 1 - (crédito: AFP)

Nova Jersey — Carlo Ancelotti estava como a mascote canarinho na entrevista coletiva depois do empate por 1 x 1 com Marrocos neste sábado, na abertura do Grupo C da Copa do Mundo: pistola. A entrevista coletiva na sala de imprensa anexa ao MetLife Stadium foi uma das mais ríspidas desde que o italiano assumiu o cargo há um ano. Italiano in natura.

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“Eu acho que não começamos bem no jogo. O time estava um pouco preocupado, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo, é um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe”, tentou ponderar. Em seguida, atribuiu o resultado ao comportamento. “Um pouco de ansiedade na primeira etapa. Eles saíam da pressão e faziam transições perigosas. Podíamos ter mais controle”.

A ansiedade tem responsabilidade do técnico. Ele iniciou a partida com quatro estreantes: Ibañez ganhou a posição de Danilo. Igor Thiago barrou Matheus Cunha. Douglas Santos tomou a posição de Alex Sandro. Sem contar Gabriel Magalhães. A formação ideal tinha nove jogadores presentes na edição passada, mas ele preferiu apostar nos calouros.

Carlo Ancelotti manteve o discurso pragmático assumido desde a convocação. “Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo”, minimizou. “Eu não estou satisfeito (com o resultado). Devemos trabalhar para melhorar, mas é normal. Marrocos jogou bem, teve muita organização no jogo e tornou a partida muito difícil”, reconheceu.

As respostas curtas e a voz um tanto irritada contrastava com o discurso. Questionado sobre o abalo na confiança, ele ponderou: “Absolutamente não. Podem pensar que a estreia, por muitas razões, não sai como você quer, mas temos que seguir, preparar bem para o próximo jogo. O objetivo é classificar, passar da fase de grupos e melhorar”.

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Apenas um jogador ganhou elogios econômicos: Vinicius Junior entregou na Seleção o que sempre dedicou a Carlo Ancelotti no Real Madri: protagonismo. Jogou bem, foi bastante perigoso. Acredito em toda a qualidade que ele tem. Vai fazer um grande Mundial”, afirmou.