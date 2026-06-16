Copa do Mundo
Irã e Nova Zelândia empatam em jogo intenso pela Copa do Mundo
All Whites ficaram na frente do marcador em duas oportunidades, mas Persas conseguiram se recompor e buscar a igualdade
Copa do Mundo
All Whites ficaram na frente do marcador em duas oportunidades, mas Persas conseguiram se recompor e buscar a igualdade
Em um dos jogos mais animados da Copa do Mundo até aqui, Irã e Nova Zelândia ficaram no empate em 2 a 2, na noite desta segunda-feira (15). A seleção da Oceania ficou duas vezes na frente do marcador, com dois gols de Elijah Just. Porém, os Persas conseguiram a reabilitação com Rezaeian e Mohebi, respectivamente.
Com o resultado, as duas equipes ficam na liderança do Grupo G, com um ponto, igual a Bélgica e Egito, que também empataram, mas levando vantagem pelos gols marcados. Na próxima rodada, o Team Melli encara os Red Devils, enquanto os All Whites enfrentam os Faraós.
A partida começou com o Irã aparecendo mais no campo de ataque. Yousefi apareceu pela esquerda, invadiu a área e parou em Crocombe. Porém, no lance seguinte, a Nova Zelândia abriu o placar. Chris Wood recebeu lançamento, dominou e ajeitou para Just, que tocou para Singh, que acertou um lançamento para o atacante na área e Just aproveitou para chutar firme para marcar. Na frente no marcador, os All Whites seguiam criando chances. Singh apareceu duas vezes na área, mas em uma chutou para fora e na outra parou m Beiranvand.
Os Persas voltaram a aparecer no ataque e quase empataram. Taremi carregou pelo meio de campo e arriscou da entrada da área, acertando a trave. Na sequência, após falha de Crocombe, Ghoddos arriscou de longe e mandou para fora. A Nova Zelândia quase ampliou, com Cacace, que parou em defesa de Beiranvand. Porém, após boa troca de passes, Ghoddos tocou na área, Moghanlou protegeu a bola e Rezaeian apareceu na área para empatar.
Antes do intervalo, a partida seguiu animada. McCowatt arriscou de fora da área e Beiranvand fez a defesa. Nos acréscimos, Moghanlou cabeceou para fora. Ainda deu tempo de Nemati subir mais alto e cabecear para virar o marcador, mas a arbitragem flagrou impedimento na jogada.
Mais uma vez, o Irã veio do vestiário aparecendo no ataque. Moghanlou arriscou da entrada da área e mandou para fora. Entretanto, novamente, a Nova Zelândia aproveitou a conexão Just-Wood para marcar novamente. O meia tocou para o atacante na área, que devolveu na medida para Just invadir a área e fazer o segundo.
Entretanto, não demorou muito para os iranianos empatarem. Rezaeian cruzou na área e Mohebi apareceu sozinho para marcar de cabeça. Porém, depois disso, a partida ficou mais morna, com os dois lados diminuindo um pouco da intensidade no ataque. Ezatolahi ainda tentou surpreender em chute de fora da área, mas parou em defesa de Crocombe. Nos acréscimos, Chris Wood teve a chance de dar a vitória à Nova Zelândia, mas parou em Beiranvand.
Copa do Mundo 1ª Rodada do Grupo G
Data-Hora: 15/6/2026, às 22h (de Brasília)
Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)
Gol: Just, 6’/1°T (0-1); Rezaeian, 31’/1°T (1-1); Just, 9’/2°T (1-2); Mohebi, 18’/2°T (2-2)
IRÃ: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Yousefi (Ghayedi, intervalo) e Hajsafi; Ezatolahi, Nemati; Mohammadi, Ezatolahi, Mohebi e Ghoddos (Hajsafi, 19’/2°T); Taremi (Hosseinzadeh, 34’/2°T) e Moghanlou (Alipour, 7’/2°T). Técnico: Amir Ghalenoei
NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne (Elliot, 32’/2°T), Surman, Boxall e Cacace (Old, 22’/2°T); Bell, Stamenic (Bindon, 46’/2°T), Just, McCowatt (Thomas, 22’/2°T) e Singh (Randall, 46’/2°T); Wood. Técnico: Darren Bazeley
Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (MEX)
Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)
VAR: Erick Miranda (MEX)
Cartões Amarelos: Hajsafi (IRA)