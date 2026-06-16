No primeiro 0x0 da Copa, Vozinha vira herói da resistência

Destaque da Seleção de Cabo Verde, o goleiro Vozinha fecha o gol na estreia contra a poderosa Espanha e garante o primeiro ponto do país na Copa - (crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Nova Jersey — A Espanha desembarcou na Copa do Mundo com a pompa de campeã da Europa e uma coleção de craques capaz de intimidar qualquer adversário. Marcou gols em 36 das 42 partidas do ciclo, venceu 30 jogos nos últimos três anos e meio e chegou aos Estados Unidos embalada pela expectativa de transformar a estreia contra Cabo Verde em mais uma exibição de gala. Afinal, quatro anos atrás, o primeiro capítulo havia sido um impiedoso 7 x 0 sobre a Costa Rica. O que os espanhóis não imaginavam era que um pequeno arquipélago africano transformaria quase 100 minutos de futebol em um exercício de resistência. Cabo Verde jogou a vida, suportou a pressão e arrancou um empate sem gols com gosto de vitória. E, ainda, consagrou o primeiro herói desta Copa: o goleiro Vozinha, de 40 anos, fã declarado da cantora Ivete Sangalo.

Cabo Verde é estreante, e apenas figurar entre as 48 seleções classificadas já era tratado como uma conquista. Havia, porém, a sensação de que o sonho não precisava se limitar a isso. O país insular de língua portuguesa reúne pouco mais de meio milhão de habitantes, mas a diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos é ainda maior. Estima-se que mais de 750 mil descendentes e imigrantes vivam no país norte-americano. Há mais cabo-verdianos deste lado do Atlântico do que no território nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caminhando pelas ruas de Newark, a poucos quilômetros de Manhattan, o Correio encontrou um grupo de cabo-verdianos reunido diante de duas televisões em um bar da Ferry Street. A cada defesa, corte ou dividida vencida contra a poderosa esquadra espanhola, a tensão dava lugar a explosões de alívio e comemoração. Nenhum jogador recebeu tantos elogios quanto o goleiro Vozinha. O veterano foi o principal responsável pela resistência africana ao bloquear oito finalizações e sair de campo consagrado como o melhor jogador da partida.

"Somos unidos. Somos uma população pequena, mas temos um coração enorme. Se existe uma palavra para definir Cabo Verde, é união. A festa vai durar até quando Deus quiser. Somos um povo resiliente. Para nós, só de estar aqui, já vencemos", comemorou, orgulhosa, a torcedora Sueli (que não quis dar o sobrenome para não sofrer retaliações da polícia anti-imigração dos EUA).

Leia também: Zagueiro de Cabo Verde chegou à seleção através do LinkedIn



"Estamos felizes"

Há 20 anos nos Estados Unidos, o colega Santos revela que se acostumou a torcer pelo Brasil nas Copas do Mundo. Desta vez, porém, o coração falou mais alto. "Temos muito respeito pela Espanha, mas nunca deixamos de acreditar na nossa seleção. Não esperávamos vencer, mas também não perdemos. Estamos felizes", sintetizou. O empate aumentou a confiança para os próximos compromissos. Santos já planeja viajar para Miami e para o Texas, palcos dos confrontos contra Uruguai e Arábia Saudita, no domingo e em 26 de junho.

Cabo Verde tornou-se a quarta equipe a passar ilesa pela Espanha durante todo o ciclo da Copa do Mundo de 2026. O empate sem gols coloca os Tubarões Azuis ao lado de Croácia, Sérvia e Egito. O resultado teve ainda outro significado: frustrou a aguardada estreia de Lamine Yamal em Mundiais. Recuperado de uma lesão na coxa, o prodígio começou no banco de reservas, entrou aos 25 minutos do segundo tempo e concentrou boa parte das ações ofensivas pela direita. Porém, o talento do jovem de 18 anos esbarrou na muralha cabo-verdiana. Terminou a partida sem uma finalização sequer.