Filha de Neymar, Mavie encontra o Canarinho Pistola

Neymar acompanhou tudo de perto e incentivou a filha conhecer o mascote - (crédito: Foto: Reprodução - Instagram)

A Seleção Brasileira aproveitou um dia de folga na preparação para a Copa do Mundo de 2026 e, dessa forma, abriu as portas da concentração para receber familiares e amigos dos jogadores. O momento serviu para aproximar os atletas de pessoas próximas em meio à rotina intensa do Mundial. Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, aproveitou o dia de folga da Seleção Brasileira para receber familiares na concentração.

Além disso, a CBF considera esse tipo de iniciativa importante para tornar o ambiente mais leve durante a competição. Afinal, caso o Brasil avance até a final, a delegação poderá permanecer reunida por mais de 50 dias, o que torna o contato com familiares uma ferramenta importante para o bem-estar do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os momentos que chamaram atenção, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, protagonizou uma cena carinhosa ao encontrar o Canarinho Pistola, mascote da Seleção Brasileira. Durante a interação, ela recebeu abraços, posou para fotos e ganhou diversas pelúcias entregues pelo mascote.

Neymar, Mavie e o Canarinho se encontraram hoje no momento das famílias na Seleção Brasileira! @CBF_Futebol pic.twitter.com/Qb437qle3R LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 16, 2026

Neymar acompanhou tudo de perto e incentivou a filha a cumprimentar o Canarinho. Em seguida, perguntou: "Você gostou de conhecer ele?". Mavie respondeu de forma direta: "Sim". Logo depois, o camisa 10 brincou com a situação: "Fez as pazes, filha? Viu como ele é bonzinho?".

Vídeo de Mavie com o Canarinho repercute após antigo receio da filha de Neymar

Recentemente, antes do amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, Mavie demonstrou não gostar do mascote da Seleção. Por isso, o novo encontro entre os dois acabou gerando repercussão nas redes sociais e arrancando comentários dos torcedores.

Na época, Bruna Biancardi explicou que a primogênita do casal tinha receio do personagem. Segundo a influenciadora, Mavie acreditava que o Canarinho era "do mal" por causa de sua expressão facial e chegou a ficar incomodada ao vê-lo em campo.

Dessa forma, o reencontro durante a concentração da Seleção ganhou ainda mais destaque entre os internautas, que celebraram a aproximação da menina com o mascote. Veja o vídeo: