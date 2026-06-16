Santos abre negociações para contratar Ian Luccas, do Athletic

A diretoria do Santos iniciou o planejamento para reforçar o elenco e abriu negociações formais para contratar o meio-campista Ian Luccas. O jovem atleta, de 23 anos de idade, pertence atualmente ao Athletic, de Minas Gerais, e vem acumulando apresentações de grande destaque durante a disputa da Serie B do Campeonato Brasileiro. A cúpula alvinegra tenta acelerar os trâmites burocráticos para qualificar o plantel nas próximas semanas da temporada.

A busca pelo jogador ocorreu após uma solicitação direta do técnico Cuca. O comandante santista identificou a necessidade de preencher uma carência crônica no setor central do campo e deu o aval definitivo para a abertura das conversas de transferência. O treinador preza por atletas com capacidade de preenchimento de espaços e busca aumentar o leque de opções táticas para o decorrer do torneio nacional.

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Volante apresenta versatilidade tática e faro de gol em Minas Gerais

O meio-campista construiu a sua formação inicial nas categorias de base da Ferroviária, clube onde realizou a sua estreia oficial como profissional na temporada de 2022. Logo em seguida, o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos do jovem no mesmo ano. A equipe de Belo Horizonte optou por rodar o atleta no mercado de transferências e o cedeu por empréstimo para a própria Ferroviária, além de passagens por Goiás e Athletic.

O principal trunfo do jogador para atrair o interesse da comissão técnica paulista consiste em sua grande versatilidade em campo. Ian Luccas atua originalmente na função de segundo volante, contudo demonstra facilidade para exercer o papel de um armador mais avançado no setor de criação. Recentemente, o técnico Alex utilizou o atleta improvisado no comando do ataque do Athletic. E pode-se dizer que colheu frutos. Isso porque ele fez dois gols anotados nos últimos três compromissos da agremiação mineira na Série B.

Meio-campista foi grande destaque do Athletic na Copa do Brasil

O desempenho do jovem em competições de mata-mata também pesou a favor da abertura de negociações na Vila Belmiro. O atleta chamou a atenção dos analistas de desempenho do Peixe durante a disputa da Copa do Brasil deste ano. Na ocasião, o Athletic acabou eliminado pelo Internacional na quinta fase do torneio nacional, em um duelo equilibrado na Arena Beira-Rio.

Apesar da derrota da equipe de São João del-Rei pelo placar de 3 a 2 em Porto Alegre, Ian Luccas foi o grande nome da partida. O meia anotou os dois gols a favor dos visitantes em solo gaúcho e demonstrou personalidade diante de um adversário da elite. Portanto, a diretoria do Santos enxerga o profissional como uma oportunidade de mercado ideal para encorpar o time de Cuca sem a necessidade de investimentos financeiros astronômicos.