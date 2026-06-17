Time conquista título inédito, mas é rebaixado por escândalo de corrupção

O Karviná, campeão inédito da Copa da República Tcheca no início do mês, teve sua participação na primeira divisão encerrada após a comissão de ética da Federação Checa de Futebol confirmar o envolvimento do clube em um esquema de manipulação de resultados. Além do rebaixamento, a entidade aplicou uma multa de 413 mil euros (cerca de R$ 2,4 milhões) ao clube.
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De acordo com a investigação, dirigentes ligados ao clube teriam oferecido subornos a dois árbitros e dois jogadores. O objetivo era influenciar o resultado de uma partida do campeonato nacional e de dois confrontos decisivos do playoff de permanência realizados em 2024.
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Além disso, o principal envolvido no esquema, Jan Wolf, prefeito de Karviná, recebeu uma punição ainda mais dura. A comissão o afastou de qualquer atividade relacionada ao futebol por 12 anos e também determinou o pagamento de uma multa de 124 mil euros (cerca de R$ 730 mil).
Apesar de o título histórico ter garantido ao clube uma vaga no playoff à Liga Europa, a situação agora depende de avaliação da Uefa. A entidade pode revisar a situação diante das denúncias confirmadas pela federação nacional.
O Karviná, por meio de comunicado oficial, informou que está sendo punido por ações atribuídas a uma pessoa que, segundo o clube, não o representava no período dos fatos investigados. Ainda assim, a diretoria anunciou que vai recorrer da decisão, alegando que a comissão de ética não considerou as provas apresentadas pela defesa.