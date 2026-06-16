Goleiro mexicano Ochoa sugere aposentadoria do futebol em vídeo à Fifa

O goleiro Guillermo Ochoa, que aos 40 anos disputa sua sexta Copa do Mundo pela seleção mexicana, deu a entender na segunda-feira (15), em uma entrevista à Fifa, que pode se aposentar do futebol: "Agora que minha trajetória na seleção chega ao fim, não vejo mais sentido no futebol".
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Ao lado do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo, Ochoa compartilha o recorde de seis participações na fase final da Copa do Mundo, embora tenha sido reserva na partida de estreia da edição da América do Norte 2026 entre México e África do Sul (2 a 0).
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Em suas declarações para a série "Letters that unite", da Fifa, Ochoa começa lendo, emocionado, uma carta escrita por sua filha Lucciana, na qual ela o incentiva a ir longe na Copa.
Mas, ao fim, em meio às lágrimas, o goleiro abriu o coração sobre como enxerga sua vida e sua carreira para além da equipe mexicana.
"A seleção do México sempre foi, na minha carreira, na minha vida, a minha bússola, minha direção; eu não entendo a minha carreira sem a seleção, não sei o que seria da minha carreira sem a seleção. Agora que minha trajetória na seleção chega ao fim, não vejo mais sentido no futebol, em continuar jogando", declarou o ex-goleiro do Club América e do Málaga, entre outros.
"Eu aproveitei cada momento aqui, dei tudo de mim, deixei tudo em campo, vou embora em paz, de cabeça erguida e orgulhoso de ter vivido tudo isso", concluiu o goleiro.
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