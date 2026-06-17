Gama se prepara para jogo de ida do mata-mata da Série D contra o Mixto

Luís Carlos Souza: "Não é a beleza que te joga para frente, é a eficiência" - (crédito: Filipe Fonseca / @filipeffoto)

No fim de semana, o Gama começa uma nova jornada em busca do sonho de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Antes de embarcar para o Mato Grosso, para enfrentar o Mixto, no sábado (20/6), integrantes do alviverde concederam entrevista coletiva para a imprensa na manhã desta quarta-feira (17/6). No auditório do Bezerrão, o técnico Luís Carlos Souza e o diretor de futebol Zuza Falcão responderam às perguntas dos jornalistas presentes e de sócios torcedores do Periquito.

Na fase inicial, o Gama ostentou a melhor campanha geral da Série D. Agora, o clube do DF parte para um novo desafio: manter-se vivo na disputa e brigar pelo acesso. Para o confronto contra o time mato-grossense, o treinador alviverde não pretende fazer alterações no esquema que funcionou bem na fase de grupos — prevê apenas ajustes pontuais.

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“Acho que a gente tem de manter aquilo que foi feito até agora e acrescentar algumas coisas. Existem falhas eventuais, existem falhas dentro do sistema e isso, no dia-a-dia, vamos conversando bastante. Mas estamos sempre suscetíveis a esse espirro, e a gente tenta se prevenir o máximo possível para que não causem danos na hora do jogo”, refletiu Luís Carlos Souza.

Enfrentar o Mixto não será uma surpresa para treinador, que revelou sondar o adversário antes da definição para o mata-mata. “A gente já vem estudando o Mixto há tempo, olhando as características dele. Vai ser um jogo difícil dentro da casa deles. A gente tem todos os nossos resultados e, se dermos o máximo, vamos buscar fazer o resultado dentro da casa deles”, destacou. "Quando você entra numa situação de mata-mata, às vezes, não é a beleza que te joga para frente, é a eficiência”, completou.

Com quatro times de Brasília buscando avançar na quarta divisão, alguns clubes optaram por reforços para esta etapa do campeonato. O Periquito, no entanto, seguirá com o mesmo elenco e, segundo o diretor de futebol Zuza Falcão, as contratações pontuais que a diretoria fez no decorrer da primeira fase já projetavam uma eventual classificação.

“Hoje, a gente entende que o nosso elenco estava abastecido com todas as características que precisa ter. Eventualmente, alguns vão variar de performance e um vai descer um pouquinho e o outro, subir. Mas a gente entende das características. A ideia que o professor pretende trabalhar, a ideia que o clube tem e que a gente precisa avançar. Já temos essas peças aqui”, explicou.

*Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito