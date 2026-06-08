Série D: DF terá quatro representantes no mata-mata pela primeira vez

Pela primeira vez quatro times do Distrito Federal avançaram para a segunda fase da Série D do Brasileirão. - (crédito: Filipe Fonseca/SE Gama)

O final de semana reservou um feito inédito para o futebol do Distrito Federal. Pela primeira vez, quatro clubes locais avançaram juntos à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo (7/6), todos os times entraram em campo para disputar a última rodada da fase de grupos e cumpriram o objetivo principal. Gama e Capital jogaram sem preocupação, pois já estavam classificados. O alviverde empatou com a Aparecidense, por 2 x 2, enquanto o Coruja venceu o União, por 2 x 0. Brasiliense e Ceilândia lutaram pela vaga nos Grupos A3 e A4 e tiveram êxito. O Jacaré ganhou do Primavera, por 1 x 0, e o Gato Preto empatou com o Mixto, por 1 x 1.

Com o fim da primeira etapa, os times também já conheceram os primeiros adversários do mata-mata. Líder do Grupo A3, o Gama enfrenta o Mixto e tem o poder de decidir em casa o jogo da volta. O adversário do Brasiliense será o Goiatuba. O Jacaré definirá a classificação fora. O Ceilândia também faz o primeiro jogo como mandante. O time de Adelson de Almeida terá pelo caminho a equipe do Luverdense. Por fim, o Capital poderá contar com a torcida no JK na volta, contra a Aparecidense.

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As datas base para os jogos de ida estão agendadas para 20 e 21 de junho, e a volta na semana seguinte, nos dias 27 e 28, o último final de semana do mês. Sem preocupação, o Coruja e o alviverde entraram em campo para cumprir tabela e melhorar a pontuação na classificação geral. Os times haviam assegurado o avanço de forma antecipada. O drama ficou para o Gato Preto e para o Brasiliense. Ambos entraram em campo com chances reais de ficarem pelo caminho.

No Estádio Cerradão, em Cuiabá, a equipe de Taguatinga conquistou uma virada providencial e dramática, por 2 x 1. Aos nove minutos, o Primavera abriu o placar com Yuri Mamute e dificultou a vida do time amarelo. Aos 50 minutos, Tarta mandou cobrança de falta próxima a área para o fundo da rede e recolocou o Brasiliense no jogo. No segundo tempo, o zagueiro Iago foi expulso e o Jacaré ficou com um a menos logo aos cinco minutos. Renê Silva foi o responsável pela virada e por manter vivo o grupo do técnico Leonardo Roquete na disputa. Com 14 pontos, a agremiação terminou em terceiro lugar.

O empate por 1 x 1 com o Mixto foi o suspiro do Ceilândia para garantir um adversário mais leve no mata-mata. Índio recebeu de Gabriel Justino e marcou o primeiro gol do jogo, com um minuto do segundo tempo. Na reta final, aos 50, o alvinegro candango balançou as redes. Com a assistência de Marquinhos, Fábio Guilherme igualou a disputa e colocou o Gato Preto no terceiro lugar, "fugindo" de um cruzamento com o Gama e tendo o Luverdense como rival na eliminatória.

Líder geral da primeira fase, o Gama fechou a campanha com 26 pontos de 30 possíveis. O alviverde empatou com a Aparecidense, no Bezerrão. Felipe Ferreira abriu o placar para os goianos no primeiro tempo. Na etapa final, Willian Júnior e Ramon viraram para os gamenses, mas, pouco depois, Jefferson forçou a igualdade. Agora, o time gamense terá o Mixto como rival, com a vantagem de definir a vaga como mandante.

O Capital também entrou em campo classificado e com a liderança garantida, mas não deixou a vitória escapar no Estádio JK. Renan Luís abriu o 2 x 0 com um golaço de fora da área na etapa inicial. Mateus Anderson ampliou nos acréscimos do segundo tempo. Com 23 pontos, o Coruja ostenta a segunda posição geral momentaneamente. O time, agora, seca o Guaporé e o ABC para manter o posto.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

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