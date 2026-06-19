Pela 1ª vez em 40 anos, Brasil inicia primeiros jogos sem camisa 10 na Copa

Filadélfia — O Brasil quebrará uma triste escrita contra o Haiti, hoje, às 21h30, no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Pela primeira vez, em 40 anos, a Seleção disputará as duas exibições iniciais no torneio sem usar o camisa 10.

A última havia sido em 1986 devido a um drama pior do que o de Neymar. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, desembarcou no México em recuperação de uma cirurgia no joelho causada por uma ruptura nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial. O Galinho ficou fora da estreia contra a Espanha, não enfrentou a Argélia e só estreou diante da Irlanda do Norte ao entrar no lugar de Sócrates aos 23 minutos da etapa final na terceira rodada.

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Neymar ficou no banco de reservas contra Marrocos no empate por 1 x 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Dessa vez, ele nem viajou para a Pensilvânia. De volta aos treinos no gramado com o elenco, Neymar foi o último a chegar ao treino de ontem em Morristown. Participou da rodinha inicial, deu os parabéns ao aniversariante Gabriel Martinelli, trabalhou separado com o preparador físico por cinco minutos e participou do bobinho.

Ao término dos 15 minutos abertos à imprensa, a CBF publicou nota oficial. "Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park", disse o comunicado.

O camisa 10 também não havia viajado para o amistoso contra o Egito, em Cleveland, no último dia 6. O departamento médico preferiu preservá-lo e intensificar o tratamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita. No treino de ontem, Carlo Ancelotti conversou a sós com Neymar. O italiano deseja cumprir o protocolo. O plano é tê-lo alguns minutos contra a Escócia, em Miami, ou a partir da fase de 16 avos, caso o Brasil avance.

Sem o 10...

O protagonismo recai novamente sobre Vinicius Junior. Ele usava a dezena antes da volta de Neymar. Com a convocação do amigo, escolheu a 7 e iniciou a Copa do Mundo restaurando a mística do número usando por Garrincha na conquista do bi, Jairzinho no tri e Bebeto no tetra. Impediu a derrota verde-amarela com um golaço e deu pelo menos duas assistências que poderiam ter definido a partida. Igor Thiago não alcançou. Raphinha finalizou fraco.

"Ele jogou bem, foi bastante perigoso. Acredito em toda a qualidade que ele tem. Vai fazer um grande Mundial", elogiou o técnico Carlo Ancelotti depois da igualdade na estreia.

Vinicius Junior teria estabelecido a meta de seis gols na Copa em uma conversa pessoal com Luiz Felipe Scolari na Granja Comary e promete mais. "Acredito que possa melhorar muito. Fiz o gol, mas não tive 100% na minha parte técnica. Posso melhorar e ajudar mais no ataque. Consegui ajudar muito na defesa, onde todo mundo fez uma grande partida. Temos que melhorar e evoluir para ganhar a competição", disse depois do primeiro jogo.

Vinicius Junior tem dois gols na Copa do Mundo. Balançou a rede da Coreia do Sul nas oitavas de final e brilhou contra Marrocos. O Brasil balançou a rede nove vezes, somando as campanhas de 2022 e de 2026. Vinicius Junior teve participação em oito. A exceção é o gol de Neymar contra a Croácia nas quartas de final. Tite havia substituído Vini.

Maduro e confiante, ele tirou o Brasil da briga pelo título na última coletiva. "A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores. Estamos evoluindo nos últimos meses. Na Copa, zera tudo. Não importa quem chegou na última final, quem ganhou a Copa América. Estamos aqui para mudar a história e fazer uma excelente competição", avisou o jogador eleito Fifa The Best em 2024.