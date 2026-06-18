Cenário dos grupos: veja a situação das chaves após a primeira rodada

Brasil pode se complicar se não vencer o Haiti na próxima sexta-feira (19/6) - (crédito: Jewel Samad / AFP)

A primeira rodada da Copa do Mundo acabou na quarta-feira (17/6) com cenários divididos. Enquanto algumas seleções ganharam fôlego logo na largada, outras podem se complicar após desempenhos ruins na estreia. Zebras, surpresas e goleadas marcaram os jogos iniciais do Mundial e, por ser um campeonato de tiro curto, o risco de eliminação logo na fase de grupos existe para algumas equipes, mesmo com os oito melhores terceiros colocados também garantindo vaga no mata-mata.

Durante os dias de segunda jornada, algumas seleções têm a possibilidade de emendar a segunda vitória consecutiva e garantir presença no mata-mata da Copa do Mundo. Quem empatou aposta na nova oportunidade para triunfar e somar pontos importantes na disputa. Com o cenário afunilando, é preciso avaliar a condicional dos critérios de desempate. Nesta edição do torneio da Fifa, o confronto direto é o primeiro detalhe responsável por resolver empates, seguido do saldo de gols.

Confira os prognósticos para a segunda rodada do torneio.

Grupo A

México e Coreia do Sul estrearam com o pé direito na competição e venceram os jogos inaugurais. Com isso, a situação de República Tchéquia e África do Sul pode se complicar, ainda mais com o empate entre as equipes pela segunda rodada.

Grupo B

Diferentemente do Grupo A, todas as seleções empataram e o chaveamento segue embolado. Catar, Canadá, Suíça e Bósnia possuem um ponto cada, e a segunda rodada é de extrema importância para as equipes diminuírem a pressão para o jogo final.

Grupo C

A situação do Brasil no Grupo C também não é animadora de início. O empate contra Marrocos deixa tudo em aberto para o restante da primeira fase. Escócia lidera o grupo após triunfo diante o Haiti, que precisa vencer a Seleção para sonhar com o mata-mata.

Grupo D

Estados Unidos e Austrália triunfaram na primeira rodada e lideram o Grupo D com três pontos. Agora, Turquia e Paraguai se enfrentam no confronto direto. O perdedor dificilmente terá chances de passar para os 16 avos.

Grupo E

A Alemanha goleou e promete seguir com o bom desempenho contra a Costa do Marfim, que também triunfou na estreia. A vitória neste confronto garante uma das seleções na próxima fase. Curaçao e Equador vivem situação de vida ou morte e precisam dos três pontos para continuarem com o sonho de permanecer vivo no torneio.

Grupo F

A Suécia lidera o grupo após golear a Tunísia. Japão e Holanda empataram e necessitam da vitória para seguir na briga. O vencedor do confronto europeu pela segunda rodada pode garantir uma das seleções no mata-mata.

Grupo G

Assim como no Grupo B, segue tudo embolado. Irã e Nova Zelândia empataram, assim como Bélgica e Egito. O triunfo é necessário para tranquilizar as equipes para a rodada decisiva.

Grupo H

A situação também envolve todos os quatro times empatados com um ponto. As favoritas Espanha e Uruguai se enfrentam apenas na última rodada. Então, precisam atestar o favoritismo e não repetir o desempenho ruim na estreia diante da Arábia Saudita e Cabo Verde.

Grupo I

Noruega e França estrearam com maestria e venceram. Em caso de vitória nesta rodada, contra Senegal e Iraque, respectivamente, o passaporte para o mata-mata será carimbado. Ainda sim, a terceira vaga pode permanecer em disputa.

Grupo J

Argentina e Áustria venceram e se enfrentam, agora, pela segunda rodada. Em caso de vitória, uma das seleções garante classificação para os 16 avos. Com isso, Jordânia e Argélia necessitam dos três pontos para seguirem na briga pelas duas vagas remanescentes.

Grupo K

A Colômbia disparou na liderança sendo a única equipe com três pontos. Se vencer a RD Congo, se classifica. Porém, Portugal e Uzbequistão também permanecem vivos na luta pela vaga.

Grupo L

Inglaterra e Gana venceram na estreia e fazem confronto direto em busca da vaga antecipada. Panamá e Croácia precisam do triunfo para continuarem na briga. A derrota neste confronto complicaria a vida de uma das seleções para o jogo decisivo.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz