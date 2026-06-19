Apresentadora é demitida após desinformação sobre morte do pai de Messi

A família do ex-empresário do astro argentino divulgou uma nota oficial para esclarecer a situação e rebater os boatos que circulavam nas redes sociais e na imprensa. - (crédito: AFP)

A preocupação com o estado de saúde de Jorge Messi, pai de Lionel Messi, acabou desencadeando uma crise em um dos maiores canais de streaming da Argentina. Após a divulgação equivocada de que o familiar do craque havia morrido, a Luzu TV decidiu afastar a apresentadora Florencia Peña e a equipe responsável pelo programa El Show del Verano.

Durante uma edição ao vivo do programa, a equipe levou ao ar uma informação que apontava a suposta morte de Jorge Messi. A notícia foi apresentada como urgente e indicava, inclusive, que Lionel Messi teria de abandonar a concentração da seleção argentina nos Estados Unidos para viajar de volta ao país. Pouco depois, porém, ficou constatado que a informação não procedia, gerando forte repercussão e uma crise interna na emissora.

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Diante da gravidade do erro, a direção da Luzu TV decidiu afastar a jornalista e toda a equipe responsável pela checagem e produção do programa.

Família desmentiu

A polêmica aconteceu em meio às especulações sobre o estado de saúde de Jorge Messi. Mais cedo, a família do ex-empresário do astro argentino divulgou uma nota oficial para esclarecer a situação e rebater os boatos que circulavam nas redes sociais e na imprensa.

No comunicado, os familiares informaram que Jorge está sob cuidados médicos e apresenta evolução positiva em seu quadro clínico, sem revelar detalhes sobre o problema de saúde.

A família também criticou a divulgação de informações sem confirmação e demonstrou incômodo com a exposição do assunto, classificando a situação como uma questão privada.

Os rumores ganharam força após a estreia da Argentina na Copa do Mundo. Depois da vitória sobre a Argélia, Messi se emocionou e admitiu que atravessava um período difícil fora dos gramados. O camisa 10 afirmou que sua família enfrentava um momento delicado, mas optou por não dar mais detalhes sobre a situação.

A declaração acabou alimentando especulações sobre a condição de saúde de Jorge Messi, de 68 anos, figura central na trajetória do craque argentino desde o início de sua carreira.

Segundo relatos da imprensa local, Jorge estaria internado em Buenos Aires e recebendo acompanhamento médico. Apesar disso, a família reforçou que sua recuperação segue dentro do esperado e pediu respeito à privacidade neste momento.

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Enquanto isso, Messi permanece concentrado com a seleção argentina na disputa da Copa do Mundo, após estrear com destaque ao marcar três gols na vitória sobre a Argélia.