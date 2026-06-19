Demissão de Renato é marcada por desgaste com elenco e diretoria do Vasco

Renato Gaúcho não é mais técnico do Vasco. A trajetória do treinador em São Januário, que começou animadora, terminou com problemas de relacionamento com o elenco e até mesmo com a diretoria. Segundo o "ge", declarações, exposição dos jogadores e métodos de treinos desgastaram a relação. Dessa forma, a direção optou pela demissão antes do retorno das atividades.

O principal motivo do desgaste com o elenco foram as declarações do treinador durante as entrevistas coletivas. Afinal, Renato Gaúcho se isentava de responsabilidade, cobrava reforços e reclamava das opções à disposição. Assim, demonstrava falta de confiança nos próprios jogadores. Houve também o episódio de críticas aos colombianos sobre o desempenho ruim de Marino Hinestroza.

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A metodologia de trabalho de Renato Gaúcho também recebeu críticas. Isso, aliás, gerou comparações com o antecessor Fernando Diniz, o que gerou incômodo. Enquanto os treinos de Diniz eram extremamente detalhistas, com atenção ao posicionamento do corpo e aspectos técnicos específicos, os trabalhos de Renato Gaúcho eram vistos como excessivamente simples.

Renato Gaúcho comandou o Vasco por apenas 22 jogos. Em três meses, foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas. Apesar do início animador, o Cruz-Maltino caiu de produção. Dessa forma, algumas decisões do treinador foram questionadas. Além disso, o Gigante da Colina entrou na pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Brasileirão.



