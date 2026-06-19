São Paulo pode lucrar com possível venda de Galoppo, do River Plate

O São Paulo ganhou um possível reforço para os cofres antes da abertura da próxima janela de transferências. Afinal, o River Plate afastou Galoppo da pré-temporada e o colocou na lista de atletas negociáveis, cenário que pode render lucro ao Tricolor. A informação é do portal "ge".

O clube paulista preservou 50% dos direitos econômicos do meia e, por isso, terá direito à metade do valor de uma eventual venda. Dessa forma, a decisão faz parte da estratégia adotada na negociação realizada no fim do ano passado.

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O River Plate confirmou oficialmente que Galoppo e outros 11 jogadores não viajarão para o período de preparação em Alicante, na Espanha. O grupo está fora dos planos do técnico Eduardo Coudet para a sequência da temporada.

Vale lembrar que o jogador deixou o Tricolor por empréstimo no início de 2025, mas a transferência ganhou caráter definitivo após um acordo que envolveu também Tapia e o lateral-esquerdo Enzo Díaz. Com a operação, o clube paulista reduziu sua participação econômica no argentino de 100% para 50%, apostando em uma futura valorização no mercado.

Ainda sem proposta oficial

Apesar da alta expectativa de arrecadação, ainda não existe nenhuma proposta pelo meia de 27 anos, que possui contrato com o River Plate até dezembro de 2028. Durante sua passagem pelo São Paulo, Galoppo disputou 60 partidas e marcou dez gols. Já pelo clube argentino, soma 48 jogos e oito gols.

Por fim, a possibilidade de uma negociação ganha importância por causa do planejamento financeiro do Tricolor. O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo prevê R$ 180 milhões em vendas de atletas na temporada, mas até agora apenas Rodriguinho, negociado com o Red Bull Bragantino por US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,6 milhões), e Erick, vendido ao Vitória por R$ 6,3 milhões, deixaram o clube em transferências definitivas.