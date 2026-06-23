Inglaterra joga contra Gana para afastar dúvidas na defesa

Estreia do time do técnico Thomas Tuchel levantou questionamentos defensivos - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

O badalado ataque da Inglaterra funcionou bem na vitória sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo, mas os receios persistem na defesa enquanto os Three Lions tentam garantir uma vaga na segunda fase, hoje, às 17h, contra Gana, em Boston. O time liderado por Harry Kane se classificará para a fase seguinte como primeiro do Grupo L se vencer a equipe africana e o Panamá não bater a Croácia.

A equipe de Thomas Tuchel viu o placar ser igualado duas vezes no primeiro tempo em Arlington, Texas, antes de vencer por 4 x 2 o primeiro jogo no torneio. A ótima atuação encontrou uma seleção croata experiente. No entanto, realizar o sonho de conquistar o segundo título mundial exigirá superar desafios mais duros contra equipes com mais velocidade e poder de fogo, como França, Espanha e Argentina.

À primeira vista, o problema não é evidente, uma vez que a Inglaterra passou pelas Eliminatórias europeias sem sofrer um único gol em oito partidas. Mas a defesa tem duas grandes fragilidades: a falta de experiência e um preocupante histórico de lesões.

O ex-jogador inglês Gary Neville, atual comentarista da Sky Sports, afirmou que a atuação da equipe no primeiro tempo contra os croatas teria deixado a seleção inquieta. "Isso vai fazer com que Thomas Tuchel passe a pensar de maneira ligeiramente diferente sobre como, de certo modo, arma essa defesa e como planeja protegê-la", disse.

O atacante inglês Ollie Watkins está menos preocupado e minimizou as dúvidas sobre a linha de defensores. "As pessoas vão sempre tentar criticar, mas acredito que, defensivamente, temos jogadores de classe mundial que já conquistaram grandes troféus e jogaram no mais alto nível possível", afirmou.

Panamá x Croácia

Derrotados por Gana e Inglaterra na primeira partida na Copa do Mundo, Panamá e Croácia se enfrentam com necessidade de retomada urgente no torneio organizado pela Fifa. Quem ganhar o duelo em Toronto, no Canadá, às 20h, dispara como candidato a lutar pela segunda colocação, ocupada pelos ganeses antes do início da rodada.