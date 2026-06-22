Noruega fecha segunda de luxo com vitória e dois gols de Haaland

Segundo jogador mais valioso desta Copa do Mundo, atrás apenas do espanhol Lamine Yamal, Erling Haaland chegou ao MetLife Stadium disposto a não ficar fora do menu - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Nova Jersey — A segunda-feira ofereceu um cardápio de luxo aos apreciadores de futebol. Como entrada, Lionel Messi marcou duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e assumiu a liderança isolada da artilharia histórica das Copas do Mundo. O prato principal veio com o bis de Kylian Mbappé no triunfo da França contra o Iraque, colocando-se como principal perseguidor do argentino. Faltava a sobremesa.

Coube a Erling Haaland servi-la no MetLife Stadium. Com dois gols na vitória por 3 x 2 sobre Senegal, o norueguês garantiu a classificação antecipada dos vikings para o mata-mata.

Segundo jogador mais valioso desta Copa do Mundo, atrás apenas do espanhol Lamine Yamal, Erling Haaland chegou ao MetLife Stadium disposto a não ficar fora do menu. Antes do intervalo, parou em Edouard Mendy, acertou a trave e demonstrou toda a irritação de quem se recusava a não ser protagonista.

Ajoelhava-se, esmurrava o gramado e parecia não acreditar que não deixaria a assinatura na vitória norueguesa.

Era questão de tempo. Pedersen serviu a primeira porção do banquete aos 43 minutos do primeiro tempo, ao aproveitar erro da defesa senegalesa e abrir o placar. O gol obrigou os africanos a abandonar a postura cautelosa e deixou o campo à disposição da principal especialidade norueguesa: os contra-ataques. Com mais espaço para correr, Haaland encontrou o cenário ideal. Logo aos dois minutos da etapa final, recebeu passe do maestro Odegaard e, cara a cara com Mendy, fuzilou as redes.

Senegal descontou com Sarr e chegou a ensaiar uma reação, mas o centroavante viking tratou de encerrar qualquer suspense. Após uma jogada confusa na área, aproveitou cruzamento da direita, finalizou firme e contou com a ajuda do travessão para marcar mais uma vez. Nos acréscimos, Sarr descontou novamente, a sobremesa já estava servida.

A fartura não é novidade para os noruegueses. Desde 2023, apenas quatro partidas terminaram sem gols da equipe: duas contra a Espanha, uma diante da Suíça e outra contra o Cazaquistão. O restante foi uma sequência quase ininterrupta de ataques bem-sucedidos.

Foram 22 gols em 2023, 21 em 2024, 39 em 2025 e mais 12 em 2026. Com 94 bolas na rede no ciclo, a Noruega se aproxima da marca centenária, embalada pela melhor geração da história recente. Classificada antecipadamente ao primeiro mata-mata, permite-se sonhar em superar a melhor campanha registrada, as oitavas de final nas edições de 1938 e 1998.

O segundo gol de Senegal teve efeito além do placar. Com a vitória por 3 x 2, a Noruega chegou aos mesmos seis pontos da França, mas terminou a segunda rodada na vice-liderança do Grupo I pelos critérios de desempate. Os vikings somam sete gols marcados e três sofridos, números inferiores aos dos franceses. O tira-teima pela ponta da chave está marcado para sexta-feira (26/6), em Boston.

O confronto direto definirá o líder do grupo e interessa também ao Brasil, pois noruegueses e franceses aparecem no caminho potencial da equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final.

Se Haaland e Odegaard comandam o espetáculo dentro de campo, a torcida norueguesa disputa protagonismo nas arquibancadas. Candidata ao posto de mais animada desta Copa do Mundo, transforma cada partida em uma celebração.

Os torcedores remam, literalmente, durante os cânticos, pulam, cantam e permanecem de pé durante praticamente os 90 minutos. Depois de quase três décadas longe do torneio, parecem determinados a aproveitar cada segundo dessa travessia. E, pelo futebol apresentado até aqui, há motivos para acreditar que a viagem ainda está longe do fim.

Ficha técnica

Noruega 3 x 2 Senegal - Copa do Mundo (2ª rodada do Grupo I)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Público: 80.663 presentes

Escalações

Noruega — Nyland; Ryerson (Pedersen), Ajer, Heggem (Ostigard) e Wolfe; Odegaard, Berge e Aursnes (Berg); Sorloth (Bobb), Nusa (Schjelderup) e Haaland. Técnico: Stale Solbakken

Gols: Marcus Pedersen, aos 43 minutos do 1ºT, e Erling Haaland, aos três e aos 13 minutos do 2ºT

Senegal — Mendy (Diaw); Diatta, Koulibaly (Matar Sarr), Niakhaté e Diouf (Jakobs); Idrissa Gueye e Pape Gueye (Mbaye); Sarr, Camara (Ciss) e Mané; Jackson. Técnico: Pape Thiaw

Gol: Ismaila Sarr, aos oito e aos 48 minutos do 2ºT