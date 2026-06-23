João Fonseca sente desconforto no ombro a seis dias de Wimbledon

Por precaução, o brasileiro João Fonseca está fora do ATP 250 de Eastbourne - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

O tenista brasileiro João Fonseca, número 27 do mundo, com dores no ombro direito nesta terça-feira (23), está fora do torneio ATP 250 de Eastbourne, que começou na segunda-feira e serve como preparação na grama antes de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho).

"Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio em Eastbourne", escreveu o brasileiro em seu Instagram.

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"O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon", acrescentou o tenista de 19 anos, que eliminou Novak Djokovic em Roland Garros em maio e é um dos talentos mais promissores do circuito ATP, ao lado do espanhol Rafael Jódar e do tcheco Jakub Mensik.

Eliminado em sua estreia no ATP 500 de Halle em meados de junho, João Fonseca chegou à terceira rodada de Wimbledon em 2025.