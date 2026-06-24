Gols do Vini Jr no 1º tempo deixam os torcedores esperançosos com o Brasil na Copa

Mel Karoline/CB/D.A. Press - (crédito: Amigos se reúnem para torcer pelo jogo do Brasil contra a Escócia)

Titular absoluto do esquema tático de Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior balançou a rede em todos os confrontos do Brasil. Na noite desta quarta-feira (24), a Amarelinha vai encaminhando o triunfo parcial por 2 x 0, contra os escoceses, ambos marcados pelo carioca que também teve um gol anulado na etapa inicial.

Autor de quatro gols brasileiros na fase de grupos, Vini também aparece nas ações do jogo, além de participar das jogadas dos dois gols de Matheus Cunha, na última rodada. Para Ramon Santana, de 29 anos, o ponta esquerda está colhendo os frutos do amadurecimento dentro de campo.

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“Eu acho que chegou o momento que ele começou a amadurecer muito e é muito legal essa evolução dele”, analisou. Morador da Asa Sul, o estudante de direito e a irmã Melissa Morel apelidaram o Beirute como quintal de casa e assistiram o confronto na companhia dos amigos.

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“Eu acho que eles estão dando uma esperança para a gente. Foram três gols, porque o impedimento foi lá na Escócia, aqui no Brasil está 3x0”, brincou Melissa. Apesar de Neymar estar no banco, a expectativa maior dos amigos para a segunda etapa era a entrada do brasiliense Endrick.

“Neymar, estou achando que pode ser que role. Mas, nós torcemos ainda mais pelo Endrick para entrar. Podia entrar os dois. Os dois entrando seria o combo perfeito para a gente gabaritar esse jogo”, opinou Isabela Brum.

* Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.