Rodoviária tem filas e longas esperas durante jogo da Seleção Brasileira

Enquanto a bola rolava na partida da Seleção Brasileira contra a Escócia, na noite desta quarta-feira (24/6), a Rodoviária do Plano Piloto registrava um cenário de movimento abaixo do habitual. Apesar da circulação reduzida de pessoas, alguns pontos concentravam filas extensas e longos períodos de espera para os passageiros.



Entre eles estava o cadete da Força Aérea Victor Hugo Silva, 20 anos, morador do Paranoá. Com o celular nas mãos, ele acompanhava o jogo enquanto aguardava a chegada do ônibus.



“Muita fila, muita espera e também está muito caótico. Estou aqui já tem uma hora esperando e nada de aparecer o meu ônibus para o Pátio Brasil. Combinei com alguns amigos de assistir lá e sou o único que não chegou ainda, todos estão me esperando”, relatou.



Apesar do contratempo, o jovem manteve o otimismo em relação ao desempenho da Seleção. “Minha expectativa para o jogo de hoje é de 4 a 1 para o Brasil”, apostou.



Próxima a uma das plataformas, a Pastelaria Viçosa adaptou o atendimento para a noite de jogo. O estabelecimento funciona normalmente, com previsão de atendimento até a meia-noite, produzindo pastéis durante a partida e transmitindo o confronto em uma televisão voltada para a área externa.



O movimento em frente ao comércio era discreto. O pequeno público que acompanhava, por volta de cinco pessoas, era composto por pessoas em situação de vulnerabilidade social que circulam pela área.



A auxiliar administrativa Lilian Mendes, 38, moradora da Cidade Ocidental, também encontrou na rodoviária uma forma de acompanhar parte da partida. Ela deixou o trabalho às 19h, justamente quando o Brasil entrava em campo, e se deparou com uma fila extensa em frente à pastelaria.



“Estou cumprindo o horário de trabalho, não deu para assistir em casa, que é o que eu queria. Amanhã tenho que estar cedo no trabalho de novo. Então, vou chegar e descansar”, contou. Ainda assim, ela demonstrou otimismo e torceu quando viu que havia saído o primeiro gol.

















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