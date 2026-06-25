França mira candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2038

Um relatório da associação francesa Territoires dévénements sportifs (TES) recomenda que a França considere oficialmente se candidatar à organização de grandes torneios internacionais de futebol nas próximas décadas, incluindo a Copa do Mundo de 2038, além das Eurocopas masculina de 2036 e feminina de 2033.

O estudo, com 118 páginas, foi encomendado no fim de 2024 pelo então ministro dos Esportes, Gil Avérous, e reúne análises de uma entidade formada por cerca de 30 administrações locais com experiência na realização de grandes eventos esportivos, criada após a Euro 2016.

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O objetivo do documento era avaliar a situação dos grandes estádios do país, com exceção do Stade de France, e apresentar propostas para manter essas arenas alinhadas aos padrões internacionais. De acordo com o relatório, é fundamental preservar a capacidade da França de receber grandes competições para garantir a modernização contínua de sua infraestrutura esportiva.

Entre as principais sugestões, uma delas propõe justamente que o país se candidate com mais frequência a grandes eventos, para impulsionar a atualização dos estádios. Mas, a recomendação central é uma candidatura à Copa do Mundo de 2038.

O texto destaca ainda que, diante da escassez de países candidatos e da crescente complexidade das competições, a França tem vantagem por ser um dos poucos países capazes de organizar sozinha um evento dessa dimensão. Ainda assim, o relatório sugere que uma candidatura conjunta com outro país europeu, como a Alemanha, poderia aumentar as chances de sucesso.

França analisa outras candidaturas

Além da Copa do Mundo, o documento também cita possíveis candidaturas aos Euros de 2033 (feminino) e 2036 (masculino). Além disso, existe a possibilidade de receber o Mundial de Clubes da Fifa em 2033 ou 2037, caso o novo formato da competição seja consolidado.

A Copa do Mundo de 2030 vai acontecer em Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já a edição de 2034 está prevista para a Arábia Saudita.