África do Sul faz história e se classifica pela primeira vez ao mata-mata da Copa

A seleção da África do Sul escreveu uma das páginas mais bonitas de sua história no futebol. Pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, os Bafana Bafana venceram a badalada seleção da Coreia do Sul por 1 a 0, no Estádio de Monterrey, no México nesta quarta-feira (24/06). O triunfo garantiu, de forma inédita, a vaga da equipe africana na fase de mata-mata de um Mundial.

Antes de a bola rolar, o cenário era amplamente desfavorável para os sul-africanos. Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas (fruto de uma derrota para o México e um empate com a República Tcheca), a equipe comandada pelo técnico belga Hugo Broos precisava obrigatoriamente da vitória. Por outro lado, a Coreia do Sul somava três pontos e jogava por um simples empate para carimbar a classificação.

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Gol histórico

Ciente da qualidade técnica e da velocidade dos sul-coreanos, a África do Sul postou-se de forma muito sólida na defesa, neutralizando os principais espaços de criação do adversário. A primeira etapa terminou sem gols, deixando o drama para os 45 minutos finais.

O gol que mudou o destino do Grupo A saiu aos 17 minutos do segundo tempo (62'). Em uma jogada rápida pelo setor ofensivo, o jovem atacante Thapelo Maseko apareceu com precisão para mandar a bola para o fundo da rede, inflamando os torcedores no estádio.

Em desvantagem, a Coreia do Sul tentou exercer uma forte pressão nos minutos finais e promoveu substituições ofensivas, mas esbarrou na resiliência dos defensores sul-africanos, que seguraram o 1 a 0 até o apito final.

Com o resultado, a África do Sul chegou aos 4 pontos, ultrapassou a Coreia do Sul e assegurou a vice-liderança do grupo, avançando à próxima fase ao lado do líder México. Os sul-coreanos estacionaram nos 3 pontos e aguardam outros resultados da competição.

Essa classificação representa uma quebra de tabu histórica para o país. Nas suas três participações anteriores em Copas do Mundo (1998, 2002 e em 2010, quando foi o país-sede), a África do Sul jamais havia conseguido passar da fase de grupos.