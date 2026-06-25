Globo supera 40 pontos e CazéTV quebra recorde mundial com Brasil x Escócia





A vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da Copa do Mundo, rendeu números históricos de audiência para a Globo e para a CazéTV.

Na TV aberta, a Globo alcançou 37 pontos de média e picos de 38 na Grande São Paulo, o melhor resultado no horário desde 2007. No Rio de Janeiro, os índices foram ainda maiores: 44 pontos de média e picos de 46, superando a marca dos 40 pontos e registrando o melhor desempenho desde 2006. No Painel Nacional de Televisão (PNT), a emissora marcou 38 pontos.

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O SBT, que transmitiu a partida com narração de Galvão Bueno celebrando seu 100º gol narrado da Seleção em Copas , registrou 10 pontos de média e picos de 13, ficando com a vice-liderança.

Já na CazéTV, o jogo bateu um recorde mundial no YouTube: 18,3 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. O desempenho foi 15% superior ao segundo jogo do Brasil, contra o Haiti (16,1 milhões), e quase 45% maior que a estreia contra o Marrocos (12,7 milhões).