Colômbia fura defesa da RD Congo no final e se classifica na Copa

O meio-campista da República Democrática do Congo, número 25, Edo Kayembe, e o zagueiro da Colômbia, número 2, Daniel Muñoz, disputam a bola durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 entre Colômbia e República Democrática do Congo, no Estádio de Guadalajara, em Zapopan, em 23 de junho de 2026 - (crédito: ULISES RUIZ / AFP)

A Colômbia sofreu, mas conseguiu a vitória que garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (23/6), os Cafeteros não tiveram vida fácil, mas bateram a República Democrática do Congo pelo placar mínimo, com gol de Daniel Muñoz.

O resultado garantiu a classificação colombiana, com seis pontos e a liderança no Grupo K. Na próxima rodada, a Colômbia encara Portugal e joga por um empate para ficar com a primeira colocação. Por outro lado, os Leopardos estão em terceiro lugar, com apenas um ponto, e podem se classificar entre os melhores terceiros caso vençam o Uzbequistão.

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Mpasi fecha o gol na primeira etapa

A partida começou com os congoleses tendo a primeira oportunidade, em arremtae de fora da área de Bakambu. A Colômbia respondeu na sequência, com Arias recebendo na área e finalizando para defesa de Mpasi. No rebote, Muñoz mandou para fora. Na sequência, o lateral chegou a marcar, mas a arbitragem pegou o impedimento. Os Cafeteros seguiram pressionando e James Rodríguez arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro. Mpasi ainda teve que trabalhar em arremates de Mojica e Luis Díaz.

Entretanto, após a parada para a hidratação, a RD Congo conseguiu se organizar, sofrendo menos no campo defensivo. A seleção africana ainda ficou mais com a bola, chegou a trabalhar jogadas no ataque, mas não chegou a ter grandes oportunidades de gol.

Colômbia martela e marca com Muñoz

No começo do segundo tempo a Colômbia, voltou a assustar. Díaz recebeu na área, chutou cruzado e Mpasi defendeu com a perna esquerda. No rebote, Arias não aproveitou e mandou para fora. Porém, o jogo não ficou tão favorável aos colombianos, que tiveram dificuldades para chegar ao campo de ataque.

O jogo seguia com muitas dificuldades, mas os colombianos seguiram em cima e, aos 30 minutos, abriram o placar. Quintero deu passe para a área, Córdoba fez a parede em cima da marcação e a bola sobrou para Muñoz, que chutou, com desvio em Kapuadi, e tirou Mpasi, marcando o primeiro. Na sequência, Luis Díaz chegou a marcar o segundo, mas estava impedido.

Nos acréscimos, os Leopardos partiram para cima e tiveram suas melhores chances. Mbuku arrisocou de fora da área e parou em grande defesa de Vargas. Na cobrança de escanteio, Mbemba cabeceou e o goleiro pulou no canto para fazer a defesa, garantindo a vitória colombiana.

COLÔMBIA 1 X 0 RD CONGO

Copa do Mundo Grupo L 2ª rodada

Data e horário: 23/6/2026 (terça-feira), às 23h (de Brasília)

Local: Estádio Akron, Guadalajara (MEX)

Gol: Muñoz, 30’/2ºT

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias (Richard Rios, 32’/2ºT), James Rodríguez (Quintero, 12’/2ºT) e Luis Díaz; Luis Suárez (Córdoba, 12’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo.

RD CONGO: Lionel Mpasi; Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi e Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 26’/2ºT); Noah Mukau (Sadiki, intervalo), Samuel Moutoussamy (Mbuku, 36’/2ºT) e Edo Kayembe (Pickel, 26’/2ºT); Cédric Bakambu (Banza, 11’/2ºT) e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões Amarelos: Banza (RDC); Lucumí e Lerma (COL)