Santos deve ter elenco quase completo contra o Botafogo

O Santos iniciará a segunda metade da temporada com um cenário bem diferente daquele vivido nos primeiros meses de 2026. Afinal, depois de enfrentar uma série de lesões que comprometeram o elenco, o clube praticamente esvaziou o departamento médico e terá quase todo o grupo à disposição para a retomada das competições. A única baixa continua sendo o lateral-esquerdo Vinícius Lira. A informação é do portal "ge".

Dessa forma, o defensor sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no clássico contra o Corinthians, em março, e passou o período de férias no CT Rei Pelé em tratamento. A previsão indica retorno apenas em 2027.

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Situação física dos atletas

Os meio-campistas João Schmidt e Gabriel Menino, além do meia-atacante Thaciano, encerraram o primeiro semestre lesionados, mas já se recuperaram e iniciaram a transição para o gramado na reapresentação do elenco.

Gabriel Menino foi quem mais sofreu com problemas físicos ao longo da temporada. O meia desfalcou o Santos em 17 partidas. A primeira lesão muscular na coxa direita o afastou por 12 jogos. Depois de retornar diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, ele permaneceu apenas 25 minutos em campo antes de sentir novamente a mesma região muscular e ficar de fora em 5 jogos.

Thaciano, por sua vez, também perdeu espaço por causa de uma lesão na coxa direita sofrida durante a partida contra o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana. O meia-atacante desfalcou o Santos em sete jogos.

Já João Schmidt deixou o campo com apenas seis minutos no confronto contra o Coritiba, também pela Copa do Brasil, após sentir uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O volante perdeu os últimos cinco compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Além das lesões, alguns atletas enfrentaram desgaste muscular provocado pela sequência de partidas e precisaram de controle de carga na reta final do primeiro semestre. Escobar, Christian Oliva, Gustavo Henrique e Rollheiser passaram por esse processo.

Por fim, o lateral-direito Igor Vinícius também atuou com limitações físicas. Após a partida contra o Vitória, o técnico Cuca revelou que o jogador disputou parte dos jogos com um dedo do pé quebrado. Com o elenco praticamente completo, o Santos voltará a campo no dia 16 de julho, diante do Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.