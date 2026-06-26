InícioEsportes
saúde

Alex Escobar deixa cobertura da Copa após passar mal ao vivo

Jornalista disse que exames não apontaram problemas graves, mas decidiu voltar ao Brasil por não se sentir seguro

O jornalista informou que os exames realizados nos EUA não identificaram nenhum problema de saúde grave - (crédito: Reprodução/Instagram)
O jornalista informou que os exames realizados nos EUA não identificaram nenhum problema de saúde grave - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jornalista esportivo Alex Escobar anunciou nesta quinta-feira (25/6) que deixará a cobertura da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos. Escobar passou mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro com Patrícia Poeta, na última segunda-feira (22/6), e afirmou que não se sente seguro para permanecer na cobertura após o episódio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em publicação nas redes sociais, o jornalista informou que os exames realizados nos EUA não identificaram nenhum problema de saúde grave, mas que, após conversar com a família e colegas de trabalho, decidiu interromper a cobertura para investigar o que ocorreu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui", comentou ainda nas redes.

Relembre

Na quarta-feira (24/6), Escobar já havia tranquilizado os seguidores ao explicar o episódio. Segundo ele, durante a transmissão, teve dificuldade para pronunciar as palavras, mas não perdeu a consciência nem apresentou confusão mental. O jornalista contou que foi levado ao hospital, onde passou por exames como ressonância magnética, tomografia, testes neurológicos e análises de sangue, sem que fosse detectada qualquer alteração. 

"Dois minutos depois, eu estava falando normalmente. Mas foi só um susto", relatou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 26/06/2026 00:20
SIGA
x