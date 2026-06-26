Alex Escobar deixa cobertura da Copa após passar mal ao vivo

O jornalista informou que os exames realizados nos EUA não identificaram nenhum problema de saúde grave - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jornalista esportivo Alex Escobar anunciou nesta quinta-feira (25/6) que deixará a cobertura da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos. Escobar passou mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro com Patrícia Poeta, na última segunda-feira (22/6), e afirmou que não se sente seguro para permanecer na cobertura após o episódio.

Em publicação nas redes sociais, o jornalista informou que os exames realizados nos EUA não identificaram nenhum problema de saúde grave, mas que, após conversar com a família e colegas de trabalho, decidiu interromper a cobertura para investigar o que ocorreu.

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"Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui", comentou ainda nas redes.

Relembre

Na quarta-feira (24/6), Escobar já havia tranquilizado os seguidores ao explicar o episódio. Segundo ele, durante a transmissão, teve dificuldade para pronunciar as palavras, mas não perdeu a consciência nem apresentou confusão mental. O jornalista contou que foi levado ao hospital, onde passou por exames como ressonância magnética, tomografia, testes neurológicos e análises de sangue, sem que fosse detectada qualquer alteração.

"Dois minutos depois, eu estava falando normalmente. Mas foi só um susto", relatou.