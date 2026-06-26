Com ou sem Messi? A incógnita argentina na última partida contra a Jordânia

Classificada e líder do grupo, a Argentina deve poupar titulares contra a Jordânia, mas Messi pode voltar a brilhar - (crédito: Getty Images via AFP)

Com a classificação para a fase de 16-avos de final garantida, a Argentina dará um descanso à maioria de seus titulares no sábado (26/6), contra a Jordânia, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, embora não seja descartada a presença de Lionel Messi.

O capitão, de 39 anos, pode ter alguns minutos ou até mesmo começar entre o time titular, apesar do duelo em Arlington, nos arredores de Dallas, ser meramente protocolar para a campeã mundial.

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O primeiro lugar no Grupo J já está garantido devido às vitórias sobre a Argélia (3 a 0) e a Áustria (2 a 0), duas exibições que ficarão na memória de Messi, uma vez que os cinco gols marcados o tornaram o maior artilheiro da história do torneio. O craque também assumiu a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro da Copa, um dos poucos troféus que ainda não possui.

Talvez mais importante, Messi sempre quer estar em campo, não importa o cenário ou as circunstâncias. Na última segunda-feira, ele abriu o placar contra a Áustria e não parou até garantir a vitória.

Diante da imprensa, não conseguiu esconder o cansaço, mas garantiu que se sentia "bem" fisicamente e disposto a jogar a partida seguinte, caso fosse essa a decisão do técnico Lionel Scaloni.

"O treinador é quem vai decidir se vou jogar ou não, ou quanto vou jogar. Ele só me pergunta como estou fisicamente, e eu me sinto bem", afirmou.

"Eu não jogo pensando na idade que tenho, mas sim em como me sinto fisicamente", reforçou Messi.

- Álvarez e Paz em destaque -

Na Copa do Mundo mais longa da história, a classificação aos 16-avos de final foi apenas um passo no longo caminho da Argentina rumo ao bicampeonato.

A possibilidade de poupar jogadores nem sempre está garantida, e Scaloni quer ter seus atletas prontos para o primeiro mata-mata em 3 de julho em Miami, contra um adversário ainda a ser definido.

No último Mundial, do Catar 2022, ele não teve outra opção senão escalar sempre o seu melhor time titular após a derrota para a Arábia Saudita na estreia.

A escalação alternativa de sábado incluiria apenas jogadores que não querem perder o ritmo, como o próprio Messi ou o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez, que chegou aos Estados Unidos após várias semanas de inatividade devido a uma fratura no dedo da mão direita.

Para outros jogadores de peso, como Julián Álvarez, o duelo vai muito além de seguir ganhando ritmo contra um adversário já eliminado após duas derrotas para a Áustria (3 a 1) e a Argélia (2 a 1).

O atleta, que chegou à Copa do Mundo com incômodos no tornozelo, deverá ter sua primeira titularidade e terá de lutar para mantê-la no mata-mata.

Álvarez disputa a posição com Lautaro Martínez, ao mesmo tempo em que trava outra batalha fora de campo para conseguir que o Atlético de Madrid o venda ao clube dos seus "sonhos", sem revelar qual é.

As mudanças serão ainda maiores na defesa. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico podem entrar em um setor defensivo que perde Cristian Romero por lesão e provavelmente poupará Facundo Medina devido ao cartão amarelo que ele levou contra a Áustria.

Leandro Paredes também está pendurado, o que dá oportunidade a outros meio-campistas como Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso e Giuliano Simeone.

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Também não se descarta uma oportunidade ao jovem Nico Paz, outro dos jogadores cujo futuro está sendo definido em pleno Mundial.

O Real Madrid está avaliando a possibilidade de exercer a cláusula de recompra do meia-atacante, nascido na Espanha, aproveitando sua excelente última temporada no Como e a visibilidade na Copa do Mundo.