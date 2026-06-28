Clubes brasileiros celebram o Dia do Orgulho LGBTQIA+ com mensagens de inclusão

As manifestações dos times de futebol defenderam um ambiente mais acolhedor para torcedores, atletas e profissionais - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ foi celebrado neste domingo (28/6) com uma série de manifestações de apoio à diversidade no futebol brasileiro.

Diversos clubes do país usaram suas redes sociais para publicar mensagens em defesa da inclusão, da igualdade e do respeito dentro e fora dos estádios, reforçando o combate ao preconceito no esporte.

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As publicações destacaram a importância de um ambiente mais acolhedor para torcedores, atletas e profissionais LGBTQIA+.

Em meio a uma realidade ainda marcada por episódios de discriminação, as manifestações dos clubes foram vistas como um gesto simbólico de avanço cultural no futebol, que busca se tornar cada vez mais plural e representativo.

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