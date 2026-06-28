InícioCidades DF
Orgulho LGBTQIAPN+

Eixão do Lazer recebe festa do Orgulho LGBTQIAPN+

Programação especial no Eixão do Lazer reúne música, arte e ações de conscientização para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

Ativista Elker Barros - (crédito: Giovanna Kunz/CB/DA Press)
Ativista Elker Barros - (crédito: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

O Eixão do Lazer recebe neste domingo (28/6) uma programação especial em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. O evento iniciou às 10h, na altura da 107 Norte. A Tenda do Orgulho promove apresentações de DJs e artistas drag, além da distribuição de materiais informativos e de prevenção, em um encontro voltado à valorização da diversidade, da inclusão e dos direitos da população LGBTQIAPN+.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Um dos organizadores da iniciativa, o ativista Elker Barros, de 52 anos, destaca que a ocupação do espaço tem um significado simbólico. "A importância é mostrar que nós estamos aqui, que nós vivemos, que nós fazemos parte de uma sociedade e que este espaço também é da população LGBT", afirma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Barros, realizar a celebração em um dos pontos mais movimentados de Brasília reforça a visibilidade da comunidade e sua presença na capital. "Brasília é feita de diversas pessoas. É preciso mostrar a nossa diversidade, a nossa existência e a nossa resistência", completa.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 28/06/2026 12:31
SIGA
x