Eixão do Lazer recebe festa do Orgulho LGBTQIAPN+

O Eixão do Lazer recebe neste domingo (28/6) uma programação especial em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. O evento iniciou às 10h, na altura da 107 Norte. A Tenda do Orgulho promove apresentações de DJs e artistas drag, além da distribuição de materiais informativos e de prevenção, em um encontro voltado à valorização da diversidade, da inclusão e dos direitos da população LGBTQIAPN+.

Um dos organizadores da iniciativa, o ativista Elker Barros, de 52 anos, destaca que a ocupação do espaço tem um significado simbólico. "A importância é mostrar que nós estamos aqui, que nós vivemos, que nós fazemos parte de uma sociedade e que este espaço também é da população LGBT", afirma.

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Segundo Barros, realizar a celebração em um dos pontos mais movimentados de Brasília reforça a visibilidade da comunidade e sua presença na capital. "Brasília é feita de diversas pessoas. É preciso mostrar a nossa diversidade, a nossa existência e a nossa resistência", completa.